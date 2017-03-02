Başına 1.5 milyon ödül konulan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsalında dün güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen 2 PKK'lı teröristten birinin 'Soro' kod adlı Salih Kaplan olduğu, arananlar için hazırlanan mavi listede olduğu ve başına 1.5 milyon lira ödül konulduğu belirtildi. Aynı zamanda terör örgütünün Mardin bölge sorumlusu olan PKK'lı Kaplan'ın Diyarbakır, Lice ve Midyat ile İstanbul'da meydana gelen ve 24 güvenlik görevlisi ile sivilin şehit edilmesi, 76 kişinin de yaralanması olaylarının sorumlularından olduğu belirtildi. Operasyonda ölü ele geçirilen diğer kadın teröristin ise 'Zinnarin' kod adlı Hacire Tanhan olduğu belirtildi.

Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu İlçelerini kapsayan ve Omeryan bölgesi olarak bilinen alanda 19 gündür devam eden operasyonlarda, son 10 günde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi. Nusaybin'e bağlı Koruköy'de örgütün sorumlularından 'Behzat' kod adlı Mevlüt Canbaşı'nın ölü ele geçirilmesinden sonra kapsamı genişleyen operasyonda, Dağanlı Köyü bölgesinde de çatışma çıktı.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Asker ve polisin ortak yürüttüğü operasyonda, güvenlik güçleri dün teröristlerin saklandığı eve operasyon düzenledi. Evde bulunan 1'i kadın 2 terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirilirken, öldürülen teröristlerden birinin üst düzey yönetici olduğu belirtildi.

Güvenlik birimleri, etkisiz hale getirilen PKK'lılardan birinin, 'Soro' kod adlı Salih Kaplan olduğunu açıkladı. Kaplan'ın, aranan teröristler için hazırlanan Mavi listede adının olduğu ve başına 1.5 milyon lira ödül konulduğu belirtildi. Diğer PKK'lının ise 'Zinnarin' kod adlı Hacire Tanhan olduğu belirtildi.

PKK'nın Mardin bölge sorumlusu olduğu belirtilen Kaplan'ın, Diyarbakır'da, 2008 yılında biri teknisyen 5 polisin şehit olduğu, 25 polisin de yaralandığı Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu personelini taşıyan servis otobüsüne yapılan saldırının faillerinden olduğu gerekçesiyle hakkında 30 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle gıyabında dava açıldığı öğrenildi.

Kaplan'ın ayrıca, 2009'da Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde 9 askerin, 2010'da İstanbul Halkalı'da 4'ü asker 5 kişinin, 2016 yılında Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 2'si kadın polis, 5 kişinin şehit olduğu, 51 kişinin de yaralandığı saldırıların da faillerinden olduğu belirtildi.

DHA