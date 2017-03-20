Başkale Kaymakamı Öztürk şehit ailesini ziyaret etti

VAN'ın Başkale İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Cemil Çoban ailesini ziyaret etti.

İlçe kaymakamı Öztürk, Garnizon Komutan Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adil Tekin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Karaman ile birlikte 1997 yılında Güzeldere mevkiinde PKK'lılarla girdiği çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu Cemil Çoban'ın eşi Sinem Çoban ile görüştü. Kaymakam Öztürk, şehit güvenlik korucusu Cemil Çoban'ın geride kalan aile fertleri ve çocuklarının kendilerine emanet olduğunu söyledi. Şehit çocuklarına çeşitli hediyeler vererek sohbet eden Kaymakam Öztürk, şöyle dedi:

"Bugün bu topraklarda rahatça yaşamamız şehitlerimizin sayesindedir. Bu cennet vatanda yaşamanın bedelini şehitlerimiz canlarıyla ödedi. Bizlerin de yegane vazifesi şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine sahip çıkmaktır. Devletimiz her zaman tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanındadır. Şehitlerimiz canlarını bizler için verdi. Bizlerde her zaman sizlerin yanındayız ve kapılarımız sizlere sonuna kadar açıktır."

Kaymakam Abdulselam Öztürk bu kapsamda diğer şehit ailelerini ve gazileri de ziyaret etmeye devam edeceklerini söyledi. Şehit Çoban yakınları ise vatanın birlik ve bütünlüğünün daim olması istediklerini belirterek Kaymakam Öztürk'e halıya dokuma Atatürk potresi hediye etti.

DHA