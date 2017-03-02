Başkale'de 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN'ın Başkale İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan kamyonette 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale Çamlık jandarma komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yaptıkları yol kontrolerinde R.Ç. yönetimindeki 30 SC 380 plakalı kamyoneti durdurararak arama yaptı. Kamyonette yapılan aramada özel olarak yapılmış zulalara yerleştirilmiş 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralararla ilgili araç sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

DHA