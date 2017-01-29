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Van Haberi: Başkale'de 42 bin paket kaçak sigara ve silah ele geçirildi

Başkale'de 42 bin paket kaçak sigara ve silah ele geçirildi
19:3129 Ocak 2017
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Başkale'de 42 bin paket kaçak sigara ve silah ele geçirildi
Başkale'de 42 bin paket kaçak sigara ve silah ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi'nde jandarma tarafından düzenlene operasyonda 42 bin 300 paket kaçak sigara, 4 av tüfeği, 1 tabanca ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında Açıkağıl Mahallesi'nde önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, R.K, E.K, M.K. ile Ö.D'ye ait ev ve depolarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 42 bin 300 paket kaçak sigara, 4 av tüfeği, bir tabanca, 2 şarjör ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Operasyonra 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA

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