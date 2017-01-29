Başkale'de 42 bin paket kaçak sigara ve silah ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi'nde jandarma tarafından düzenlene operasyonda 42 bin 300 paket kaçak sigara, 4 av tüfeği, 1 tabanca ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında Açıkağıl Mahallesi'nde önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, R.K, E.K, M.K. ile Ö.D'ye ait ev ve depolarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 42 bin 300 paket kaçak sigara, 4 av tüfeği, bir tabanca, 2 şarjör ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Operasyonra 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA