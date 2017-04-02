Başkale’de karla mücadele bugün de sürdü

VAN'ın Başkale İlçesi'nde kardan dolayı aylardır kapalı olan mahalle yolları açıldı.

Türkiye'nin güney sahillerinde deniz mevsimi açılırken, Van'ın İran sınırındaki Başkale İlçesi'nde karla mücadele çalışması bugün de sürdü. İlçenin aylardır kardan dolayı kapalı bulunan Yukarı Dallı ile Doyum mahallelerinin yolları bugün akşam saatlerinde açılabildi. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Başkale Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 2 günden beridir çalışma yürüttüğü ve Başkale İlçesi'ne 35 kilometre uzaklıktaki mahalle yolunda, zaman zaman 2 metreyi bulan kar kalınlığını temizlemekte büyük güçlük çekti. Yaklaşık 7 aydır kapalı olan 10 kilometrelik yolun büyük bir kısmında çığ tehlikesi bulunduğunu belirten Başkale Karla Mücadele ekipleri Şefi Ümit Aslan, "Zor şartlarda çalışma yürüttük. Çünkü çok riskli ve Başkale'nin en son mahalleleri. Biz çığların düşmesini ve karların biraz daha erimesini bekledik. Son köy yolumuzu da açarak bu yılki karla mücadeleyi tamamladık" dedi.

DHA