Başkan Akgün: 2 yıl içinde tek bir riskli bina kalmayacak

’Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi Yasası’ kapsamında bugüne kadar binin üzerinde binayı yıkan Büyükçekmece Belediyesi, vatandaşmüteahhit işbirliğiyle ’kentsel dönüşüm’ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Büyükçekmece sahil kısmında tehlike arz eden binaların yıkımına başlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün iş makinesinin koltuğuna geçerek yıkımı başlattı. Kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen yıkım çalışmalarında çevrenin rahatsız olmaması için de gerekli önlemler alındı.

Vincin koltuğuna geçerek yıkımı başlatan, her türlü iş makinesini kullanabildiğini belirten Başkan Akgün, “Depremin yakın olduğunu defalarca bütün bilim adamları anlatıyor. Biz de aynı sözü söylüyoruz, İstanbul’u vuracak olan deprem çok yakın. Biz Büyükçekmece Belediyesi olarak hız kesmeden; vatandaş, müteahhit, belediye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız dörtgeninde bu kentsel yenilemeyi devam ettiriyoruz. Bugün yaklaşık 10 blok yıkıyoruz. Yerine yeni ve teknolojiye uygun çağdaş, yeni binalar yapılacak.

Yıktığımız binalar lüks bina görünümünde. Bize, 'bu binaları nasıl yıkarsınız' diyorlar. Fakat 1999 öncesi deprem yönetmeliğine göre yapıldıklarından dolayı olası İstanbul depremine dayanmaları söz konusu olmadığından dolayı Büyükçekmece’deki binaların yenilemesine devam ediyoruz. Özellikle 1990 yılından önce deniz kumuyla, ilkel usullerle betonu yapılmış ve o günkü şartlara, yönetmeliklere göre donatıları olmuş bütün binaları yıkıp, depremde zarar görmeyecek ve şehrin de çehresini yenileyecek şekilde yeniliyoruz.”

VATANDAŞI İKNA ETTİK

Başkan Akgün, yerinde dönüşümle “Vatandaşın malını canını kurtarıyor, malını değerlendiriyoruz. Şehrin estetiğini değiştiriyoruz. Bu dönüşüm ekonomik olarak şehrimize büyük bir katkı sağlayacak, ivme kazandıracak. Ondan sonrasında da ülkemiz, İstanbul ve Büyükçekmece kazanacak” dedi.

Önce planlama çalışmaları yaptıklarını anlatan Başkan Akgün, “Sonra şehir merkezinin tamamında 3-4 katlı olan binalarımıza 1 kat ilave ederek vatandaşı özendirdiğimiz bu planı sitelerde toplantılar yaparak anlattık. Bu toplantılarımız devam ediyor” diye konuştu.

Başkan Akgün şöyle devam etti:

“Ondan sonra önce müteahhitlerle blok sahipleri bir araya geldi. Sonra yapmış oldukları görüşmeleri, anlaşmaları mal sahipleri bize aktarıyor. Biz de onlara teknik ve hukuki bir destek veriyoruz. Eğer projelerde sıkıntı varsa onları tetkik edip mal sahiplerine bildirip arabuluculuk yapıyoruz. Bakanlıkla olan ilişkileri çözüyoruz. Vatandaş belediye ve müteahhit üçgenin kentsel yerinde dönüşüme devam ediyoruz. Riskli binaları yıkıp yenisini yapıyoruz. Yine bu yaz yıkılacak bina sayısı çok fazla. Bin 500 blok bu sene Ekim’e kadar yıkılmış olacak. 2 yıl içerisinde Büyükçekmece merkezde depreme dayanıksız, belirlemiş olduğumuz binaların tamamı kaldırılmış olacak.”

DENİZ KUMUYLA YIKLILAN BİNALAR



Başkan Akgün, beklenen İstanbul depreminden korunmanın en önemli yolunun binaları sağlamlaştırmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Şehircilik doktoru unvanı taşıyan 42 yıllık belediyeci Hasan Akgün olarak söylüyorum İstanbul’u vuracak deprem çok yakın. Biz tabut gibi ayakta duran ne zaman yapıldığı bilinmeyen, içinde ne kadar demir var bilinmeyen, deniz kumuyla yapılan binaları yıkmadığımız sürece çok mezar kazarız. İstanbul’daki mezarlık sorununu biliyorum. Her gün İBB mezarlık yeri arıyor. Biz insanları öyle bir felakette gömecek bir yer bulamayız. Allah bize yol gösteren Kuran-ı Kerim’in de diyor ki; Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız Bu ifade kutsal kitabımızda defalarca geçiyor. Biz aklımızı kullanarak sulh içerisinde güle oynaya depremde vatandaşlarımıza zarar verebilecek bütün binaları yıkıyoruz. Hem de tamamı yerinde dönüşüm olan bir kentsel dönüşüm yapıyoruz. “





DHA