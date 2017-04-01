Başkan bateri çaldı, Karşıyakalılar İzmir Marşı söyledi

İZMİR'de, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın orkestraya katılıp bateri çaldığı 'İzmir Marşı'nı Birlikte HAYkIR" etkinliğinde binlerce kişi İzmir Marşı'nı birlikte söyledi. Karşıyaka Belediyesi’nin, Karşıyaka Çarşısı içinde düzenlediği ‘İzmir Marşı’nı Birlikte HAYkIR’ etkinliğinde binlerce İzmirli buluştu. Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle etkinliğe katılanlar, Karşıyaka Belediye Orkestrası’nın seslendirdiği parçalar ile coştu. Hep bir ağızdan "Mustafa Kemal’in Askerleriyiz", "Yaşasın Cumhuriyet" ve referanduma yönelik de "Hayır" sloganları atıldı.

BAŞKAN BATERİ ÇALDI

Etkinliğin sonunda sahneye çıkan CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yaptığı konuşmada, "Çürümüş bir imparatorluktan, yepyeni bir Cumhuriyet yaratmak, yeryüzünün ender gördüğü mucizelerden biridir. Biz o mucizeleri yaratan yiğit insanların çocuklarıyız. İzmir de Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluşunu simgeleyen kenttir. Çünkü dünyada hiçbir kent, emperyalizmin işgaline direnerek, Kurtuluş Savaşı denilen destanı yazdırmamış, kurtuluşu ile yepyeni bir ülkenin doğmasına yol açmamıştır. Bugün de burada 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' diyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki İzmir'in dağlarında çiçek açarsa, Türkiye Cumhuriyeti çiçek tarlasına döner. İşte o zaman, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurttaşları olduğumuzu bir kere daha kanıtlayacağız. Cumhuriyet değerlerinden ve demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Başkan Akpınar daha sonra İzmirlileri hep birlikte İzmir Marşı'nı söylemeye davet etti. Sürpriz bir şekilde orkestrada baterinin başına geçen Başkan Akpınar, İzmir Marşı boyunca hem bateri çaldı hem de söyledi. Binlerce İzmirli hep birlikte İzmir Marşı'nı söyledi. Yoğun istek üzerine İzmir Marşı bir kez daha söylendi.

DHA