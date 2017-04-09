Başkan Kocaoğlu: Hayır’ın açık ara çıkacağına inanıyorum

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak, ''Ben bu milletin başından beri anlattığım gibi, bu sefer sabrını karar olarak kullanacağına ve kararını hayır olarak vereceğine, açık ara 'hayır' çıkacağına inanıyorum'' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde 'hayır' çalışmalarına katkı vermek için Tokat'ta geldi. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda Adnan Menderes salonunda CHP İl Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıya Kocaoğlu'nun yanı sıra CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tokat eski Milletvekili Orhan Düzgün, Orhan Diren ve partililer katıldı. Konuşma yapan Aziz Kocaoğlu şunları söyledi:

'Ülkenin her şeyini, malını, mülkünü, canını, kaderini, geleceğini, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini bir kişiye teslim etmek istiyorlarsa, buyursunlar gitsinler 'evet' versinler. İstemiyorlarsa bu ülkeyi kuran, bizi bataktan çıkartan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gideceklerse 'hayır' diyecekler. Atatürk'e Cumhuriyet'e, vatana ve millete inanıyorlarsa 'hayır' diyecekler. Ben bu milletin başından beri anlattığım gibi bu sefer sabrını karar olarak kullanacağına ve kararını hayır olarak vereceğine, açık ara 'hayır' çıkacağına inanıyorum. Şimdi AKP'lilerin içerisinden oy vermeyeceğim diyemeyen çekinen AKP'liler var. Bana gelen kamuoyu araştırmalarına göre bu rakam yüzde 8- 9 AKP'ye evet demeyeceğini söyleyemeyen AKP'li oranıdır.''

Program sonunda CHP İl Başkanı Feramuz Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çeşitli hediyeler verdi. Başkan Kocaoğlu daha sonra karayolu ile Ankara'ya hareket etti.

DHA