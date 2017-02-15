Başkan Sözen Van'da güvenlik korucularıyla bir araya geldi

ANADOLU Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen Van'da güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Başkan Sözen, "Bugün Van, Şırnak, Hakkari, Batman, Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında PKK'nın ve ruh ikizi FETÖ'nün, dış güçlerin desteğiyle yaptığı olayların izlerini görmek mümkündür" dedi.

Van Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi'ndeki konferans salonundaki toplantıya, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman ile bölge illerindeki güvenlik korucuları katıldı. Burada konuşma yapan Sözen, Doğu ve Güneydoğu'daki olaylarda FETÖ ve PKK'nın izlerini görmenin mümkün olduğuna dikkat çekti.

Sözen, "Bugün Van, Şırnak, Hakkari, Batman, Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında PKK'nın ve ortağı, ruh ikizi FETÖ'nün, dış güçlerin desteğiyle yaptığı olayların izlerini görmek mümkündür. Burada 'Kürt halkının hakkını, hukukunu savunuyorum' diye ortaya çıkanlar, 35 yılın sonunda en büyük zararı yine biz bölge halkına verdiler. 15 Temmuz'la da bunu artık taçlandırıp, Türkiye Cumhuriyeti devletine diz çöktürmeye çalıştılar. Ancak bu millet 15 Temmuzu'da çok iyi bir şekilde püskürttü" dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE HAREKET ETMELİYİZ

Batılı güçlerin bölgede terör örgütlerini kullanarak bir dizi senaryo uygulamaya çalıştıklarını da belirten Ziya Sözen, 16 Nisan'da yapılacak referandumla Türkiye'nin bu güçlerin oyunlarına son verebileceğini ifade etti.

Sözen, "Bu referandum süreci asla bir siyasi seçim veya başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumu değildir. Bu referandum 'Ya bu bölgede var olacağız ya bölgede yok olacağız' referandumudur. Burası ümmetin son kalesidir. Bu kale düşerse emin olun bizlerin gidecek başka bir memleketi, bir başka diyarı yoktur. Biz ne Suriye'ye, ne Irak'a, ne Ruslara ne de bugün FETÖ'ye kucak açan Yunanistan'a sığınabilirdik. 3 tarafı denizlerle, 4 tarafı hainlerle kaplı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada yaşamanın bedelinin zor olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı güvenlik korucularının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerekir" dedi.

DHA