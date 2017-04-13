Başkentli Işıkcan, Silikon Vadisi'nde ışık saçıyor

ANKARA'da, Büyük Kolej'de okuduğu yıllarda 'Bill Gates kolla kendini Işıkcan geliyor' yazan Işıkcan Yılmaz, hayallerine emin adımlarla koşuyor. Apple'de stajı kabul edilen Gümüşhane'nin Şiran İlçesi'nden genç bilgisayar mühendisi Yılmaz, Silikon Vadisi'nde, memleketi Gümüşhane'yi ailesinin yaşadığı Ankara'yı ve Türkiye'yi temsil edecek. Çocukluk yaşlarında teknolojiye olan ilgisiyle dikkatleri üzerine çeken Yılmaz, Büyük Kolej'den mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Amerika'da almak için girdiği SAT sınavlarını kazandı.

Amerika'da Drexel Üniversitesi'ni bitiren Işıkcan Yılmaz, şimdi aynı üniversitede master yapıyor. Bilgisayar mühendisi Işıkcan Yılmaz, Silikon Vadisi'nin teknoloji devi firması Apple'da staj yapma şansı yakaladı. Dünya genelinde 5 bin mühendis, master ve doktora öğrencileri, telefon ve bilgisayar devi şirketi olan Apple müracat etti. Yapılan sınav sonucu 300 kişi kazandı. Kazananlar arasında olan tek Türk olan Işıkcan Yılmaz, ülkemizin ve Gümüşhane'nin gurur kaynağı oldu. 1 Temmuz'da Slikon Vadisi'ne Apple Bilgisayar Firması'na gidecek olan Yılmaz, Ekim ayında ise masterini bitirip, yüksek mühendis olarak Apple'de yoluna devam edecek.

Üniversite okurken iki makalesi yayınlanan, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik yaptığı projelerle Amerikan firmaları tarafından ödüllere layık görülen Işıkcan Yılmaz'ın bu başarısı, arkadaşlarını şaşırtmadı. Yılmaz'ın bilgisayarlara olan ilgisini yakından tanıyan ve bunun ortaokul yıllığına yazdıkları 'Bill Gates kolla kendini ışıkcan geliyor' cümleleriyle anlatan okul arkadaşları, 'biz demiştik' demenin keyfini yaşıyor.

Oğlu Işıkcan'ın lisans eğitimi süresince de teknoloji firmaları için projeler geliştirdiğini anlatan babası Metin Yılmaz, 'Işıkcan çok çalışkan, hayallerinin peşinde emin adımlarla ilerleyen bir çocuktu. Bir diğer ünlü teknoloji devi firma Intel için de projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Annesi ve ben oğlumuzun attığı her adımla gururlanıyoruz' dedi.

ABD Büyükelçiliği Ticaret Ateşe Yardımcısı, Enerji ve Madencilik Sektör Lideri USTDA Koordinatörü Serdar Çetinkaya da Işıkcan'ın başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, 'Ben yurt dışındaki Türkleri Türkiye'nin birer Büyükelçisi olarak görüyorum. Özellikle ABD'de vatana olan hasretinden Türkler her zaman Türkiye'yi destekliyor ve yabancıların gözünde ülkemizi yüceltmeye çalışıyorlar. Microsoft'ta çalışan 200 Türk'ü herkese gururla anlatıyorum. Artık bunlara Işıkcan da eklendi' dedi.

Ailesi, Işıkcan'ın 2006-2007'deki Büyük Kolej Ankara Orta Okulu Mezuniyet yıllığında 6 okul arkadaşının mezuniyet yıllığında, gelecekte bilgisayarda adından bahsettireceğini yazdıklarını hatırlattı. Işıkcan, 3 yıl önce de Amerika'da yapılan Cood Fest International projeler yarışmasında, engellilerle ilgili bilim adamlarının oluşturduğu seçkin bir jüri tarafından yaptığı proje ile ödül aldı. Işıkcan ayrıca Drexel Üniversitesi 4. sınıfta okurken ABD genelinde çeşitli üniversitelerden Amerika Bilim ve Teknolojiler Bilim Kurumu'na proje başvurusunda bulundu. Müracaat edilen 224 projeden sadece 77'sinin Bilim Kurulu tarafından kabul gördüğü, bunlardan 2 proje makalesinin Işıkcan'a ait olduğu kaydedildi. Bilim kurulu, Işıkcan'ın bu makalelerinden dolayı bir yazıyla kendisini tebrik edip, geçen ekim ayında konferansa davet etti.

Ülkemizin gurur kaynağı olan Işıkcan Yılmaz, ABD Büyükelçiliği, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aranıp, tebrik edilerek, 'Ülkemiz adına çok gurur verici. Gençlerimiz için de güzel bir örnek teşkil etti' denildi.

Öğrencileri Işıkcan Yılmaz'ın Ankara Büyük Kolej'den mezun olduğunu hatırlatan Eren Yiğitel, 'Ortaokul yılarında öğretmen ve arkadaşları, bilgisayar dahisi olacağını tahmin etmişlerdi. Çok başarılı, parlak bir öğrencimizdi. Hedefi, liseyi bitirir bitirmez Amerika'da bir üniversite oldu. Üniversitede okurken 2 makalesi yayınlanmış, engelliler için ürettiği el robotu, ödül almıştı. Kendisine Eczacıbaşı'ndan iş ve staj teklifi yapıldı. Türkiye'de, kredi kartında kullanılan güvenlik çipini Işıkcan buldu. Başarıları halen devam eden öğrencimizle gurur duyuyoruz' dedi.

DHA