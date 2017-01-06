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Ankara Haberi: Başkentte poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Başkentte poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
11:296 Ocak 2017
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Başkentte poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Başkentte poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

ANKARA'nın Polatlı İlçesi'nde, okula giden öğrenciler tarafından, poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Polatlı'nın Esentepe Mahallesi'ndeki Akasya Sokak üzerinde, sabah okula giden 2 öğrenci, bir duvar kenarına bırakılan poşeti fark etti. Merakla poşeti açan çocuklar, kar üzerinde donmuş haldeki bebek cesediyle karşılaştı. Büyük korku yaşayan çocuklar, durumu yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebek cesedi, Adli Tıp morguna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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