Başkentte yangın; 2 yaralı

ANKARA'da meydana gelen yangında 2 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çift hastaneye kaldırıldı. Ankara'nın Keçiören İlçesi'ndeki Uyanış Mahallesi'nde bulunan Şehit Nursil Bektaşoğlu Sokak'ta, 27 numaralı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 11:00 sularında yangın çıktı. Daireden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın çıkan dairede mahsur kalan 55 yaşındaki Bayram Aytekin ve eşi 47 yaşındaki Nazire Aytekin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DHA