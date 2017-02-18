Başsavcı Vekili'nin Kızılırmak Deltası ları kurumunun takvim oldu

SAMSUN Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Soğukpınar'ın Kızılırmak Deltası'nda çektiği lar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 yılı takvimi olarak basıldı.

Samsun'da çekme merakı ile tanınan ve çektiği ları sosyal medyadan paylaşarak büyük ilgi çeken Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Soğukpınar'ın, Kızılırmak Deltası'nda çektiği kuş ve yaban hayvanları larından takvim yapıldı. Daha önce Kızılırmak Deltası'nda hobi olarak çekerken bir yılkı tayının bataklığa saplandığını görüp kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışmasıyla da gündeme gelen Başsavcı Vekili Soğukpınar'ın bu kez çektiği lardan 2017 takvimi oluşturuldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından tasarım ve basım işlemleri adliyede oluşturulan 2017 yılı takvimi tüm birimlere dağıtıldı. Vedat Soğukpınar imzası taşıyan birbirinden ilginç ve güzel büyük ilgi uyandırdı.

DHA