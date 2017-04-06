Başsavcılık: Suriyelilerin otopsisinde ilk bulgu 'kimyasal boğucu gaz'

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen hava saldırısında hayatını kaybeden 3 Suriyelinin 'kimyasal boğucu gaza maruz kalmaları sonucu hayatlarını kaybettikleri ve akciğerlerinde yoğun ödem bulunduğunu' açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada Suriye vatandaşı 35 yaşındaki Esme El Hasan, 26 yaşındaki Sait Hüseyin ve 25 yaşındaki Muhammed Avad'ın cenazelerinin otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiğini, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve saldırının kimyasal silah kullanılarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin saptanması için dün akşam otopsi yapıldığı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan otopsiye, Dünya Sağlık Örgütü Gaziantep Temsilcisi Annette Heizelmann, Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu üyeleri Sahar Yazbek ve Samı Barrek kuruluşlarını temsilen katıldığı da kaydedilerek şu açıklama yapıldı:

"Görevlilerin herhangi bir kimyasal madde tehlikesine karşı koruyucu özel kıyafet giyerek katıldıkları otopsideki ilk bulgulara göre; şahısların kimyasal boğucu gaza maruz kalmaları sonucu hayatlarını kaybettikleri ve akciğerlerinde yoğun ödem bulunduğu tespit edilmiştir. Otopsi sonunda alınan doku, plazma, kan, idrar, akciğer ve cilt örnekleri, kimyasal silah kalıntılarına yönelik gerekli analizlerinin yapılması için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmiştir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerine, talepleri üzerine incelemeleri için söz konusu örneklerden verilmiştir."

DHA