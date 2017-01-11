Başsavcılık yardım kampanyası açtı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in adının patlamanın olduğu caddeye verildiğini ve Sekin'in ailesi ile şehit mübaşir Musa Can'ın ailesi için bankada hesap açılarak yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca terör saldırısının gerçekleştiği ve kahraman polis memurumuzun şehit olduğu, Adliyemizin bulunduğu cadde olan İslam Kerimov Caddesi'nin isminin Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi olarak değiştirilmesi kararı alınmış, ayrıca bir parka ve bir okula Fethi Sekin ismi verilmiş, yine Fethi Sekin'in heykelinin yapılarak olay yerine konulması planlanmıştır. Şehit Adliye personeli Musa Can'ın ismi Çınarlı'da 1586/1 sokağa verilmiştir. Adliye binamız içinde her iki şehidimiz için anma köşesi oluşturulacaktır, Ayrıca gerekli yasal izin alınarak;

Şehit Fethi Sekin'in ailesi için Vakıfbank nezdinde TR16 0001 5001 5800 7305 4909 25, Şehit Musa Can'ın ailesi için Vakıfbank nezdinde TR69 0001 5001 5800 7305 4909 41 numaralı hesaplar açılarak yardım kampanyası başlatılmıştır. Bilinmelidir ki, Adliyemize yönelik gerçekleşen hain saldırı, hiçbirimizi hukuk ve adalet yolundan, Ülkemize hizmetten asla ayıramayacaktır."

DHA