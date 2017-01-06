Batı Akdeniz için 5 gün zirai don uyarısı

METEOROLOJİDEN yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi için 5 gün zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-15 derece altında olmasının beklendiği kaydedildi. Aşırı soğuğun 7 Ocak geceyarısından itibaren etkili olacağı belirtilen açıklamada, "12 Ocak Perşembe günü sabah saatlerine kadar sahil kesimlerde hafif, yer yer orta kuvvette, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Başta zirai faaliyette bulunan üreticiler olmak üzere, meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

DHA