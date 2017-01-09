Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ, Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi'nin bu gece saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği kaydedildi. Yağışların 10 Ocak Salı günü sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (20-50 mm/m²) ve yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 mm/m²) olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Sahil kesiminde sağanak ve gökgürültülü sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışlar, yer yer (Burdur'un Ağlasun, Bucak ve Çeltikçi, Isparta'nın Merkez, Gönen,Atabey, Eğirdir, Aksu, Yenişarbademli ve Sütçüler, Antalya'nın İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Elmalı ve Korkuteli ilçeleri ile sabah saatlerinde Muğla Merkez, Yatağan ve Kavaklıdere ilçeleri) yoğun kar şeklinde olması beklenmektedir. Yağışlar, 10 Ocak Salı günü gece saatlerinde etkisini azaltacaktır. Kuvvetli sağanak yağmur, yoğun kar yağışı ve yağışlarla birlikte güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani su baskını, sel, taşkın, yıldırım gibi) vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

DHA