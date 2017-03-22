Batı Trakya'daki tarihi cami, yangında kullanılmaz hale geldi

YUNANİSTAN'ın Batı Trakya Bölgesi'ndeki Evros kentinde bulunan, koruma altındaki, 628 yıllık tarihi geçmişe sahip Çelebi Sultan Mehmet Camisi, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Yunanistan'ın 'www.protothema.gr' internet sitesinin haberine göre, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Evros kentinin Dimetoka İlçesi'ndeki Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nde, bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Dört saat süren yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tamamen yanan koruma altındaki 628 yıllık tarihi cami kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenin araştırıldığı bildirildi.
DHA