Batman'a eyleme hazırlanan Suriyeli PKK'lı terörist yakalandı

BATMAN'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen Suriyeli uyruklu PKK'lı terörist yakalandı.

Batman Valiliği, polis ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu İluh Mahallesi'nde bir eve operasyon yaptıklarını ve bir PKK'lı teröristin yakalandığını açıkladı. Valilik açıklaması şöyle:

"İl Emniyet Müdürlüğü'nce elde edilen istihbari çalışmalar sonucu, İluh Mahallesi'nde bir evde uzun namlulu silahların bulunduğu ve bu silahların kontrol amaçlı mahalleye gelen polis ekiplerine karşı kullanılacağına dair elde edilen bilgiler kapsamında, Suriye uyruklu bir şahsın ikametinde yapılan aramada; bir adet Kalaşinkof marka uzun namlulu otomatik silah, bu silaha ait iki adet şarjör ve mermiler, iki adet av tüfeği ile 2 bin 500 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir. Silah ve esrar maddesine el konulan Suriye uyruklu şahıs, çıkarıldığı Mahkemece tutuklandı."

DHA