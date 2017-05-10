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Batman Haberi: Batman'da duraklara kitaplık konuldu

Batman'da duraklara kitaplık konuldu

16:4010 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Batman'da duraklara kitaplık konuldu
Batman'da duraklara kitaplık konuldu

  BATMAN Belediyesi tarafından kentin bazı duraklarında vatandaşların kitap okumaları için kitaplık kuruldu.
İçişleri Bakanlığı'nca Batman Belediye Başkan Vekilliği'ne görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'un talimatı ile, 'Sokak Kütüphaneleri' projesi kapsamında kentteki bir durağa kitaplık konuldu. Kentin değişik noktasındaki 10 otobüs durağına daha kitaplıkların konulacağı belirtildi.
Belediye Başkan Vekili  Ertuğ Şevket Aksoy, 'Vatandaşlar, ilkini hayata geçirdiğimiz duraklardaki kitaplığa büyük ilgi gösterdi. Bu uygulamamızı tüm duraklarda hayata geçireceğiz. Böylece vatandaşlarımızda okuma alışkanlığını artırmayı, duraklarda bekleyenlerin vakitlerini faydalı bir şekilde değerlendirmelerini amaçlıyoruz'diye konuştu. Vatandaşlar ise, durakta kitaplık konulmasının güzel bir uygulama olduğunu ve fırsat buldukça kitap okuduklarını söyledi. 

DHA

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