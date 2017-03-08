Batman'da kadınlar halay çekti, eşleri çocuk baktı

BATMAN'da HDP ve DBP kadın komisyonu tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde kadınlar halay çekerek günlerini kutlarken, eşleri de alan dışında çocuk baktı.

Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yapılan kutlama beklenen ilgiyi görmezken, kutlamaya katılan kadınlar türküler eşliğinde halay çekti. 16 Mayıs Şehir Stadyumu bitişiğindeki alanda yapılan etkinliğe, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Saadet Becerikli ile HDP ve DBP il teşkilatı yöneticileri katıldı. Yerel sanatçıların seslendirdiği Türkçe-Kürtçe şarkılara kadınlar da halay çekerek eşlik etti. Balonları gökyüzüne bırakmak için kitlenin arasına giren HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran zor anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, kadınlar gününün hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Dünya emekçi günü bütün kadınlara hayır getirsin. Özgürlükleri ellerinden alınan, emekleri çalınan kadınlara selam olsun. Hapislerde zulme teslim olmayan kadınlara selam olsun. Toprağı hamur gibi yoğuran kadınlara selam olsun. Ana kadınlara, çocukluğunu yaşamayan kadınlara, şiddete uğrayan, tecavüze uğrayan kadınlara selam olsun. Gülüşlerimize düşman olanlar, işte bu halayımızı çekemiyorlar. Bizim gülüşlerimizi, bizim renklerimizi, her kimlikten, her inançtan bütün kadınlar, biz de varız diyen bütün kadınlara selam olsun. Kadın gülümserken güzel, kadın mutlu olduğunda güzel, mutlu kadın, mutlu toplum demektir. Mutlu toplum, mutlu doğa demektir, mutlu dünya demektir, mutlu yeryüzü demektir. Yeryüzünü işte biz kadınlar, işte bu gülüşlerimizle ve bu mücadelemizle yeryüzünü bir barış yurduna çevireceğiz. Bütün zalimlerin engellerine rağmen başaracağız inşallah" dedi.

Kadınlar Günü nedeniyle alanda halay çeken kadınların eşlerinin de, alanın hemen dışında çocuk baktığı görüldü. Eşi halaya katıldığı için alanın dışında çocuk bakmak zorunda kalan Mehmet Kaplan, "Bugün Kadınlar Günü, eğlenmek onların hakkıdır. Bu nedenle çocuğun bakıcılığını biz üstlendik" dedi.

DHA