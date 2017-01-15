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Batman Haberi: Batman'da otomobilin tamponunu çaldılar

Batman'da otomobilin tamponunu çaldılar
17:4115 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Batman'da otomobilin tamponunu çaldılar
Batman'da otomobilin tamponunu çaldılar

BATMAN'da, park halindeki otomobilin ön tamponunu çalıp, aynı model başka araca monte etmeye çalışan 3 kişi, gözaltına alındı. Polis tamponu araç sahibine teslim etti.
Kent merkezinde park halinde bulunan 06 plakalı aracın ön tamponun yerinden sökülerek çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, oto sanayiye götürülen tamponun aynı marka ve model başka araca takılmak üzere olduğunu belirledi. Suç üstü yakalanan 3 gözaltına alındı. Çalınan araç tamponu da sahibine teslim edildi.

DHA

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