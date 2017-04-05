Batman'da TÜPRAŞ işçilerinden iş bırakma eylemi

BATMAN'da, TÜPRAŞ'ta çalışan Petrol-İş Sendikası üyeleri, toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine iki saat iş bırakma eylemi yaptı. Sendika Şube Başkanı Şehmus Kaygusuz, iş bırakma eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

TÜPRAŞ Batman Rafinerisi'nde çalışan yaklaşık 300 işçi, iki saat süreyle iş bıraktı. Kırıkkale, Aliağa ve İzmit'teki petrol emekçileriyle birlikte iki saat süreyle işi bıraktıklarını belirten Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkanı Şehmus Kaygusuz, “Toplu iş sözleşme görüşmelerinin 7'nci oturumunda tıkanıklık yaşanınca hakkımızı almak için bir dizi eyleme başvurduk. Toplu iş sözleşmesinin sonuçlanmasına 15 madde kalmıştı. Maalesef işveren taleplerimize sıcak bakmadı. Tıkanan sözleşmeye karşı işvereni uyarmak amaçlı iki saat süreyle iş bıraktık. Eğer taleplerimize yanıt verilmezse daha büyük eylemler başlatacağız. Gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanacağız" dedi. TÜPRAŞ Rafinerisi girişinde sendika yöneticileriyle birlikte iki saat iş bırakan işçiler, daha sonra işyerlerine döndü.

DHA