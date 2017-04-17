BAU ve Alarko MBA ikinci mezunlarını verdi

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi ve Alarko Holding iş birliğiyle hayata geçirilen yüksek lisans programı ikinci mezunlarını verdi. Eğitimin yaşı olmadığını söyleyen Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, “İnsana yaptığınız yatırım ülkenize, şirketinize yaptığınız yatırımdır” dedi.

Tamamı Alarko Holding çalışanlarından oluşan ve bu yıl 22 kişinin mezun olduğu yüksek lisans programı Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) akademisyenleri ile Alarko Holding yöneticilerini bir çatı altında buluşturdu. Bu sene ikinci mezunlarını veren programın mezuniyet töreni ise, BAU Beşiktaş Yerleşkesinde gerçekleşti. 2 yıllık eğitimin ardından mezun olan öğrenciler düzenlenen törende diplomalarını aldılar. Diploma töreni öncesinde; BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Burak Küntay , Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Ayhan Yavrucu, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih programla ilgili görüşlerini dile getirdi.

“EĞİTİMİN YAŞI YOK”

Tören sonrasında konuşan Leyla Alaton, çok faydalı ve önemli bir iş yaptıklarını söyledi. Bu eğitimlerle çalışanlarına verdikleri önemi ve özeni gösterdiklerini belirten Alaton, “Tüm iş dünyasının üniversitelerle böyle iş birlikleri yapması gerektiğini düşünüyorum ve öneriyorum. Çünkü insana yapılan yatırım aslında şirketinize, Türk insanına, ülkemize yaptığınız bir yatırım. O kişi şirketten ayrılsa da o bilgiyi yanında götürecek. Eğitimin yaşı yok. Biz zaten eğitime güç atfeden bir kültürden geliyoruz. Bizim için eğitim, öğrenmek, bilmek, insanımız ve çalışan kafalar şirketimizin en büyük değeri” diye konuştu.

Gerçekleştirdikleri iş birliklerinin örnek olması bakımında önemli olduğunu dile getiren BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Akademi ile sektörün bir araya gelmesi mevcut problemlere ortak çözüm getirmeleri, özellikle bölgesinde kabına sığmayan bir Türkiye'de, ihtiyaç duyulan alanlarda profesyonel insanların yetiştirilmesi bakımından çok önemsediğimiz bir husus” dedi.

BİR MEZUNA DOKTORA FIRSATI

Derslerde akademisyenlerle iş dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiğini söyleyen BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Burak Küntay, “Sektörü master programının dışında bırakırsanız eksik kalırsınız, teoriyi dışarda bırakırsanız o program master olmaktan çıkar. Dolayısıyla burada maharet sektörle akademiyi birleştirmek” dedi. Alarko MBA programından geçtiğimiz dönem ve bu dönem mezun olmuş öğrencilerden birine doktora yapma şansı verecekleri müjdesini de veren Küntay, “Doktorayı yapabilmek mühim bir mesele. Çünkü doktorayı lisansla veya yüksek lisansla kıyaslamamak lazım. Bu daha zor ve uzun bir süreç. Çalışma hayatıyla çok kolay koordine olacak bir süreç değil, o nedenle seçilecek kişi noktasında Alarko yönetimiyle istişare edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

“HEM KİŞİSEL GELİŞİM HEM ŞİRKETE KATKI”

Hem iş hayatını sürdürüp hem de öğrenciliğini devam ettirmek isteyenler için böyle bir fırsat oluşturmak istediklerini belirten Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih, “Çalışanlarımızın iş hayatından büyük bir fedakarlık yapmadan akademik alana girebilmeleri ve aynı zamanda kendilerine katkı sağlayabilmeleri önemliydi. Burada hem kişisel gelişim söz konusu hem de kişilerin geliştikçe şirkete katkı sağlamaları önemli. Bu eğitimle insanlarımıza, çalışanlarımıza, gençlerimize yatırım yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Programı birincilikle tamamlayan ve 10 yıldır Alarko Carrier Finansman Departmanında çalışan Aylin Yurttadur ise iş dünyasına girdikten sonra böyle bir eğitim almanın kendisi için daha yararlı olduğunu dile getirdi. Yurttadur, teori ile pratiğin bir araya gelmesiyle daha başarılı olduğunu ve diğer departmanların birbiriyle nasıl koordineli çalıştığını çok daha iyi algıladığını söyledi.

DHA