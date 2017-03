Baykal; Atatürk, tek adam olmayı reddeden adamdır (2)

ZONGULDAK'TA KONUŞTU

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum çalışmaları kapsamında Zonguldak'ta partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Baykal, "Sayın Cumhurbaşkanı, 'Hepimiz faniyiz, yarın iki metrelik çukura gireceğiz' falan diyor. Allah ömür versin Cumhurbaşkanı. Sen oraya gitmeden hayırlısıyla inşallah oradan bir inersin de sade bir vatandaş olursun da şerefle, onurla İsmet İnönü'de olduğu gibi Süleyman Demirel'in olduğu gibi nice devlet adamının olduğu gibi hepimizin, kendi ölçümüzde olduğumuz gibi halkın arasında sevgiyle, saygıyla, dostlukla baş tacı edilirsin. Onu hedefle. Orada devam etmeye çalışmanın, zorlamanın bir hayrı yok, bir yararı yok. Sana da yok Türkiye'ye de yok" dedi.

"KELİMELERİ BU SEFER DÜZGÜN SEÇİYORUM"

Kimseye bu kadar yetki verilemeyeceğini söyleyen Baykal, "Bu kadar kudret kimseye verilmez. İnsanı Kamile verilmez. Bakın kelimelerimizi bu sefer düzgün seçiyorum. Bizim derdimiz bunu anlatmak. Yani en yüksek ahlaki seviyeye ulaşmış saygının en üstün nitelikli örnek bir şahsiyete de verilmez bu. Kimseye verilmez. Verilmemeli. Siyaset çünkü insanların üstün yetenekli olacağı kabulüne göre değil, olmayabileceği ihtimaline göre tedbir alır" diye konuştu.

"ARTIK TESTİ DOLDU"

Milletin 'hayır' diyeceğine inandığını ifade eden Baykal şöyle konuştu:

"Uzun yıllar sesini çıkarmadı millet, birileri cirit attılar. Ama artık testi doldu. Şimdi artık millet 'dur orada' diyecek. Her şeye bir 'hayır' sözüyle başlayacağız. Türkiye hayırlı bir geleceğe doğru inşallah 16 Nisan'da yelken açacak. Hep beraber herkesi hak ettiği yere yerleştireceğiz. Ne olacak hayır çıkarsa Herkes haddini bilecek. CHP hemen ayağa kalkıp Cumhurbaşkanına 'İstifa et' demeyecek. Sayın Kılıçdaroğlu, genel başkan sıfatıyla resmen söyledi. 'Hayır, ben davet etmeyeceğim' dedi. Ben de buradan ifade ediyorum. 'Hayır' çıktığı zaman ben ve hiçbirimiz 'oradan ayrıl' demeyeceğiz. Sen orada anayasanın öngördüğü hukuki konuma geç ve görevini yap başımızla beraber. 'Sen Cumhurbaşkanı seçildin, yetkilerin belli. Biz saygılıyız, devam et' diyeceğiz. Sen dersen ki 'Kusura bakmayın; Ben bu 'hayır'dan sonra burada kalamam' o da senin takdirin. Bizim böyle bir talebimiz olmayacak. Sen bilirsin. Sen devam et. Bizce hiçbir sakıncası yok. Ama 'hukuka uygun olarak devam et' diyeceğiz."

DHA