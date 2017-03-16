Baykal: Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın (2)

'DEMOKRASİDE TAKDİR TEK KİŞİYE VERİLEMEZ'

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin Giresun İl Başkanılğı tarafından düzenlenen referandumla ilgili toplantıda konuştu. Herkesin derdinin vatan ve Türkiye olduğunu kaydeden Baykal, “Peki Türkiye’ye yönelik bir tehdit mi var, evet var. O nedenle bir aradayız. Türkiye’ye sahip çıkma günüdür, tehlikeleri ve tehditleri ortaya dökme ve millete anlatma günüdür. Devlet kuruldu diye iş bitmiyor. Sık sık devletine sahip çıkmak zorunda kalıyorsun, sahip çıkarsan ayakta kalıyorsun. Şimdi o sınavlardan birisinin içine giriyoruz. Bakıyoruz anayasada bir tek üstünlük var. Ne o; cumhurbaşkanlığının üstünlüğü. Meclisin yetkilerini almış, yasama yetkilerini almış, bütçe, denetleme yetkisini almış, soru sorulamıyor. 'Niye öyle yaptın' denilemeyen bir cumhurbaşkanı. O karar verecek, uygulayacı olacak. Bu getirilenin başkanlık rejimiyle hiçbir alakası yok. Başkanlık rejimi haysiyetli bir rejim. Dengesi var, freni var, organı var, hakları ve hukuku var, denetimi var. Bizde var mı öyle bir şey, yok. Bütçeyi hazırlayıp gönderiyor, Beştepe’nin noteri gibi Meclis onaylayacak. Demokraside takdir tek kişiye verilmez arkadaş” dedi.

'TÜRKİYE'NİN TAPUSUNU GAPTIRMAYIN'

Türkiye’nin tapusunun milletin elinde olduğunu dile getiren Baykal şöyle devam etti:

“Milli mücadelede işgale son verenler kimler, Düşmanı Anadolu’dan çıkaranlar kimler Atalarımız, dedelerimiz. Onlara veraseten, siz değil misiniz bu ülkenin sahibi Sen bakma tapu falanın üzerinde, filanın üzerinde. Olabilir. Ağacıyla, çimeniyle, deresiyle, dağıyla o benim, bizim. Türkiye’nin tapusunu gaptırmayın arkadaşlar. Benim Ispartalı hemşerim rahmetli Demirel’in söylediği gibi; Türkiye’nin tapusunu gaptırmayın Giresunlular.”

'DEVLET EVET DİYOR, MİLLET HAYIR DİYOR'

“Bütün devleti evet için seferber etti. Para devletin, uçak devletin, yetki devletin, memur devletin. Devletin kampanyası evet, hayır da milletin kampanyası. Millet de hayır diyecek” diyen Baykal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Devlet evet diyor, millet hayır diyor. Devletle millet ayrı telden çalıyor olabilir. Peki, millet mi devlete uyacak, devlet mi millete uyacak Elbet de devlet, millete uyacak. Sen millete efelik yapma hakkını nereden kazanıyorsun. Hayır, toplumdan gelen bir hareket. Yukarıdan talimatla, emirle, çıkarla yapılan bir şey değil. Gönülden yapılan bir iş. Onun için hayır gelecektir. Bunu gördüler, şimdi ne yapıyorlar 'Bu hayırcılar terörist' diyorlar. Senin devletin bütün imkanlarıyla topladığın insanlara, milletin yarısına küfrettiriyorsun. Ayıp değil mi, kim yaparsa yapsın. Kendi akrabası için 'alakası yok' diyor. Peki, neden söylüyorsun Çaresizlikten, tükenmişlikten. Hayır diyenlere terörist diyecek, bana da söylerler diye korkacak. Ben hayır diyorum, bana terörist diyenin de alnını karışlarım. Hayır, ananınız ak sütü gibi helal arkadaşlar. Bunu dediler, baktılar tutmadı. Toplum kabul etmedi. Bizim toplumumuzun vicdanı vardır. Nerden çıktı bu terör falan dediler. Birileri bunu anladı, lafı hafif evirip çevirmeye başladılar. Bununla sonuç alamadıklarını gördüler. Şimdi yeni bir kaldıraca ihtiyaçları var. Terör kaldıracı bunların sıkletini çekmedi. Şimdi Avrupa kaldıracıyla bir yerlere gitmeye çalışıyorlar. Şimdi Rotterdam’dan 'evet' çıkarmaya çalışıyorlar. Yahu sen Rotterdam’a gitmişken bir Oslo’ya uğra, bir süre önce gittiğin ve PKK ile işbirliği yaptığın Oslo’ya. Oradaki Oslolulara bir sor bakalım; teröristle kim beraber olmuş, kim olmamış. Rotterdam’dan git de Avrupa neymiş bir anla da gel. Rotterdam’dan evet’e bir hadise çıkarmaya çalışıyor. Millet bunu da yemez. Karaman’ın koyunu Rotterdam’ın oyunu. Atatürk’ün dediği gibi ‘milletin istiklalini yine milletin azim ve istikrarı kurtaracak."

Deniz Baykal referandumda ‘hayır’ çıkması halinde bir hafta sonraki 23 Nisan’ı ilk günkü heyecanla kutlayacaklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bir hayır çıksın, hemen ertesi günü cumhurbaşkanına istifa ederseniz diyorlar. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu söyledi, ben de böyle söylüyorum; hayır çıktıktan sonra biz cumhurbaşkanına sen istifa et demeyeceğiz. Devam et, görevini tamamla. Hükümet de devam etsin. Mecliste çoğunluğunuz var. Zamanı geldiğinde seçimi de yapın. O ayrı bir iş. Kimse kriz çıkarmak istemiyor. Biz kriz çıkarmak istemiyoruz, sistem işlesin, hukuk işlesin, devlet işlesin. Sen seçim kazandın. Oradasın, tamamla süreni arkadaş. Bizim bir derdimiz yok bu konuda. Ama ne olacak o zaman Devlet tahrip olmaktan kurtulacak. Biz 16 Nisan’da 'hayır' çıkarsa bir hafta sonra 23 Nisan günü öyle bir Meclis açılışı, 23 Nisan kutlaması yapacağız ki, sanki 23 Nisan 1920’de Ankara’nın Ulus’undaki o taş mektepte Mustafa Kemal’in ve arkadaşlarının dualar okuyarak açılışını yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sanki biz 2017’de açıyormuş gibi heyecanla aynı duyguyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını kutlayacağız.”

DHA