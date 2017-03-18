Baykal'dan Bakan Soylu'ya yanıt: Elinde kanıt varsa derhal gereğini yapsın

– CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik, "Yüreğin yetiyorsa İçişleri Bakanlığı'na bir gel, kaset kumpasını kim kurdu bir gösterelim" sözlerine, "Elinde kanıt varsa derhal gereğini yapsın" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, anayasa değişikliği paketini eleştirisinde, "Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın" sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, yüreğin yetiyorsa İçişleri Bakanlığı'na bir gel, Kemal Kılıçdaroğlu'yla sana kaset kumpasını kim kurdu bir gösterelim" dedi. Baykal bu sözlere referandum çalışmaları için geldiği İzmir'den yanıt vererek şunları söyledi:

"Sayın İçişleri Bakanı ile bir araya gelip onun bilgilerini paylaşmaktan mutluluk duyarım. Her zaman sayın İçişleri Bakanı bana bilgilerini aktarma imkanına sahiptir. Yalnız İçişleri Bakanı'nın bilgilerini benimle özel olarak paylaşmasına bir gerek yok bence. Elindeki bilgilerin gereğini İçişleri Bakanı derhal yapmalıdır. Benimle paylaşacak da ne olacak Ben yaşadığımız olaylarla ilgili gözlemler yapmışım, hükümler vermişim. Ama bu konuda yeni deliler yeni kanıtlar ortaya atılır, gerçekler kendini gerçekten gösterirse, bundan mutluluk duyarım. Ama şu ana kadar bu doğrultuda hiçbir gelişim olmadı, hep kuru laf, boş laf. Yedi yıl oldu, ortada hiçbir şey yok. Sayın Bakanın elindeki bilgiler bunu değiştirecek, yeni güvenilir, inanılır, sağlam kanıtlara dayalı bir yargı süreci işletecek durumdaysa, neyi bekliyor Derhal harekete geçsin, derhal gereğini yapsın. Ben ciddi kanıtlara dayanan, siyasi saptırmaya yönelik değil, gerçekleri ortaya çıkarmayı amaçlayan ciddi bir hukuki sürecin başlamasından mutluluk duyarım, bunu sevinçle karşılarım. Bunu birlikte değerlendiririz."

Deniz Baykal şu ana kadar boş sözlerden bir şey çıkmadığını belirterek, "Sayın İçişleri Bakanı genç, dinamik, değerli bir bakanımız. Ona başarılı bir siyasi hayat diliyorum. Ama öyle yargının karara bağlayacağı konularda, ilgili bir kişilerin kulağına bir şeyler fısıldayarak aydınlık getirmek mümkün değil, derhal gereğini yapsın. Ben bundan sevinç ve mutluluk duyarım. Kendisine başarılar dilerim" dedi.

DHA