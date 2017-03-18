Baykal'dan Bakan Soylu'ya yanıt: Elinde kanıt varsa derhal gereğini yapsın (3)

'BU TEK ADAMIN ANAYASASIDIR'

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Manisa'da, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Deniz Baykal ve beraberindeki CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Mazlum Nurlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, meydana dolduran kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Mitinge katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, 'hayır' yazılı pankartlar taşıdı, İzmir Marşı'nı söyledi.

Mitingde konuşan Deniz Baykal, 16 Nisan'daki Anayasa referandumunda 'hayır' oyu istedi. Ak Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Baykal, "Böyle bir anayasa dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Hiçbirinin anayasası böyle değil. Kitapta yeri var mı bu anayasanın Kitapta da yeri yok. Yani kitaptan anayasa kitabını anlıyorsan aç, başka kitabı anlıyorsan onu da aç. Var mı böyle bir olay, yok. Bu tek adamın anayasasıdır. Bunu biz söyledikçe Cumhurbaşkanı kızıyor. Buna meclis anayasası diyemeyiz. Kimse ona ne yapıyorsun diyemez. Böyle bir şey yok. Bakanlar Kurulu ve Başbakan kalkıyor. Gel diyor bakan oluyor, git diyor bakan olmaktan çıkıyor. Senin bir hesabın var da Allah'ın da bir hesabı var. Bunlar çok riskli işler. Milletten egemenliği alacaksın başkana vereceksin. Olmaz, olmamalı. İnsan beşer şaşar. Hatasız kul olmaz demiş Orhan baba. Böyle bu işler hata olur" dedi.

'ORTADOĞU MAHALLİ LİGİNE DÜŞERİZ'

Yeni anayasayı frensiz arabaya benzeten Baykal, "Fren de yok, stepnesi de yok arabanın. Lastik patladı mı bitti. Anayasalar medeniyet tercihidir. Medeniyet anlayışını ne olmak istediğini söylersin. 1921'den bu yana milletin egemenliği lafı bizi uçurdu. Türkiye dünya liginde oynayan bir ülke haline geldi. Herkes hayranlıkla baktı. Bu anayasa çıkarsa, biz dünya liginden bölgesel lige düşeceğiz. Dünyada bir dünya ligi var, insan haklarının güvencede olduğu ülkeler, iş başındakinin dediğim dedik çaldığım düdük diyemediği ülkeler. Onlar birinci lig, biz onların içindeydik. Şunu söyleyeyim, bu çıkarsa biz Ortadoğu mahalli ligine düşeriz. Biz dünya liginde oynamak istiyoruz. Bir arkadaş diyor ki; 80 milyona sen bir kenara çekil. Senin her dediğin olmasın arkadaş. 80 milyonun dediği olsun" diye konuştu.

OYUNU AÇIKLAYAN BÜROKRATLARA ELEŞTİRİ

Referanduma 'evet' diyeceğini açıklayan kaymakam, savcı ve idarecileri de eleştiren Baykal, "Şimdi bir kampanya yapıyorlar, rektör çıkıyor, 'ben evet oyu vereceğim' diyor. Rektör bey sana soran mı oldu Nereden çıktı. Evet dersin, hayır dersin. Ne bu telaş, ne bu acele. Neyin peşindesin sen Kaymakam çıkıyor 'ben evet vereceğim' diyor. Kime müracaat yapıyorsun Rektör için evet diyeceğini peşin peşin açıklamak beni YÖK'e al demek mi Benim memleketten Antalya'dan bir savcı çıktı. 'Ben evet vereceğim'. Bir sen eksiktin savcı bey. Savcısı, kaymakamı, rektörü evet diyor, Cumhurbaşkanı, başbakanı, bürokrasi evet diyor. Millet hayır diyor. Yürek işi hayır demek" diye konuştu.

'TÜRKİYE ALLAK BULLAK OLACAK'

Evet çıkarsa Türkiye'nin allak bulak olacağını söyleyen Baykal, "Korku yaratmaya çalışıyorlar. İşte 'hayır çıkarsa ortalık karışır, kargaşa olur' falan. Ben tam tersini söylüyorum. Evet çıkarsa ortalık karışır. Niye karışır biliyor musunuz 7 bin tane kanun çıkacak. Anayasa değişikliği, tüzük, kanun değişikliği, Türkiye allak bullak olacak. Kimse yarınından emin olamayacak. Evet çıkarsa herkesin fark etmediğin cumhurbaşkanına verilen yetkilerden birisi eyalet kurma yetkisi. Eyalet kurma yetkisi bu anayasa ile cumhurbaşkanına veriliyor. 18 madde üzerinden sadece 6070 tane torba madde değişiyor. Onların bir kısmı önemsiz. Ama içlerinde gizlenmiş maddeler var. Eyalet kurma yetkisi sadece Meclisin tekelinde olmaktan çıkıyor, cumhurbaşkanının yetkisi içine giriyor. Evet diyenler cumhurbaşkanının eline eyalet anahtarı verecek" dedi.

Baykal konuşmasının ardından vatandaşlarla hatıra ı çektirdi.

Nermin UÇTU-Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)

DHA