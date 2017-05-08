Baykal'ın iş merkezinden malzeme çalan diğer şüpheli de tutuklandı

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait yapımı devam eden 3 katlı iş merkezinden yaklaşık 150 bin TL değerinde malzeme çalan 2 şüpheliden firari olan 42 yaşındaki A.Ö. de yakalanarak tutuklandı. 28 yaşındaki V.A. ise daha önce tutuklanmıştı.

Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi, Termessos Bulvarı'ndaki Baykal'a ait yapımı tamamlanmamış 3 katlı iş merkezine 28 Nisan'da giren kişiler, krom olan ve maddi değeri yüksek asansör kapıları da dahil tüm tesisatın bakır kablolarını çaldı. Bununla yetinmeyen hırsızlarr, asansöre ait elektronik beyni de alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı yan komşunun gece balkonda iki kişiyi görmesiyle ortaya çıktı. Baykal'ı arayan komşusu, olaydan haberdar etti. İnceleme yapan polis ekipleri, binadan yaklaşık 150 bin TL değerinde çeşitli ebatlarda toplam 5 bin 800 metre elektrik ve telefon kablosu 500 priz, 200 elektrik anahtarı, 16 pano, asansör kapısı ve benzeri malzemenin çalındığını tespit etti.

SABIKALI ÇIKTILAR

Parmak izi çalışması yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayını daha önceden çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 42 yaşındaki A.Ö. ve V.A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, şüphelilerden V.A.'yı 30 Nisan'da Muratpaşa İlçesi Yüksekalan Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. V.A. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SOKAK AYDINLATMA VE ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALMIŞ

Diğer şüpheli A.Ö.'nün de yakalanması için çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliyi, dün Kepez İlçesi Yenimahalle civarında olduğunu belirledi. Devriye ekiplerini fark eden A.Ö., yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda A.Ö., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.Ö.'nün Yenimahalle'deki sokak aydınlatma ve elektrik tesisat kablolarını da çaldığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DHA