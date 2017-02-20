Baykuşun kırılan kanadına platin takıldı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin Doğal Yaşam Parkı'na getirilen peçeli baykuşun kırılan sol kanadına platin takıldı. Peçeli baykuş, uçmayı başarabilirse yeniden doğaya bırakılacak.

Yarıla halde bulunan baykuş Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı görevlilerine teslim edildi. Nedeni belirlenemeyen bir kaza sonucu kanadı kırılan peçeli baykuş, yapılan muayenesinin ardından ameliyata alındı. Doğal Yaşam Parkı sorumlusu Veteriner Hekim Abdülkadir Köybaşı ve veterinerler baykuşun kırılan sol kanadına ameliyatla platin yerleştirdi. Baykuş ameliyat ardından bakıma alındı. Veteriner hekim Abdülkadir Köybaşı, 2 hafta önce parka getirilen baykuşun kanadının parçalanmış olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"İlk olarak acil müdahalesini yaptık, sonra kanadının durumunu düzeltmek için bir operasyon geçirmesini uygun gördük. Veteriner hekim arkadaşlarımızla operasyon ile baykuşun kanadına platin yerleştirdik. Şu ana kadar baykuşumuzun durumu iyi, ameliyatın komplikasyonlarını atlattı. Kanadının kırığının iyileşmesinden sonra platinini çıkarıp kanadının toparlayıp toparlamadığına bakacağız. Çünkü kaslarında da çok hasar vardı, kanadını da eskisi gibi kullanamama ihtimalini de göz önünde bulunduruyoruz. Onun için eğer uçmayı başarabilirse doğaya geri salacağız. Burada hayvanımızın beslemesini sağlıyoruz. Gece karanlıkta yiyor. Verdiğimiz besinleri bir süre ılık suda bekletip, sanki bir hayvanı kendi tutmuş da yiyormuş algısı oluşturarak beslemesini yapıyoruz. Uçmayı başaramazsa biz burada onun ömrünün geri kalan kısmını en rahat şekilde geçirebilmesi için uygun koşulları oluşturacağız. Doğal Yaşam Parkı olarak hedefimiz bu."

DHA