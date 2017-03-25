Bayrak ı yarışmasıyla, kumpas mağdurları ve terör şehitleri yaşatılacak

SOSYAL medyadaki Facebook grubunda 100 bini geçen üyesi bulunan Anadolu Derneği, geleneksel Türk Bayrağı yarışması için bu yıl değişiklik yaptı. Dernek, FETÖ/PDY kumpasının mağdurları Yarbay Ali Tatar, Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, Albay Murat Özenalp, terör şehidi Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, Mustafa Küçük adına, aynı statüde birinci sayılacak şekilde 5 ayrı ödül dağıtılmasına karar verildi. Yarışmada 5 ödül dışında ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin de dağıtılacağını açıklandı.

Türkiye'de son 10 yılda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik yürütülen Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi kumpas olduğu belirtilen davalarda, çok sayıda kişi mağdur oldu. Bu davaların en dikkat çeken isimleri arasında, hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıkınca intihar eden Yarbay Ali Tatar, kansere yakalanan Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, beyin kanaması geçiren Albay Murat Özenalp de yer aldı. Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra artan PKK terör saldırılarında da çok sayıda sivil, polis ve asker şehit oldu. Mardin'in Derik İlçesi Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, makamındaki bombalı saldırıda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda sivil memur olan Mustafa Küçük ise Ankara Merasim Sokak'taki bombalı saldırıda şehit oldu. Kumpas mağduru ve terör kurbanı bu isimlerin yaşamlarını yitirmeleri, ailelerini olduğu kadar her kesimden vatandaşları derinden üzdü, yaraladı.

İSİMLERİ TÜRK BAYRAĞI YARIŞMASINDA YAŞATILACAK

Türkiye'nin sosyal medyadaki grubunda 100 bini geçen üyesi bulunan Anadolu Derneği, geleneksel olarak düzenlediği Türk Bayrağı yarışması için bu yıl dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Farklı nedenlerle kurulmuş çok sayıda derneğin de destek verdiği Türk Bayrağı yarışması için, jüri üyelerinden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş Ömürcan Yerlida'nın önerisiyle, önemli bir adım atıldı. Özellikle darbe girişimi ve terör olaylarını göz önünde bulunduran dernek yönetimi ile jüri üyeleri, kumpas mağdurları Yarbay Ali Tatar, Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, Albay Murat Özenalp, terör şehidi Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, Mustafa Küçük adına aynı statüde birinci sayılacak şekilde 5 ayrı ödül dağıtılmasına karar verdi. Yarışmada 5 ödül dışında yine ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin de dağıtılacağını açıklayan dernek yönetimi, mağdurların isimlerini yaşatmak adına böyle bir adım attıklarını ifade etti. 18 Mart'ta başlayan yarışmanın, 23 Nisan 2017 tarihinde sonuçlanacağı açıklandı.

AİLELER DE UNUTULMAMALARINA SEVİNDİ

Dernek yönetiminin aldığı karar, Yarbay Ali Tatar, Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, Albay Murat Özenalp, terör şehidi Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, Mustafa Küçük'ün ailelerinde de hüzünlü bir mutluluk yaşattı. Cem Aziz Çakmak'ın eşi Sevgi Çakmak, şöyle dedi:

"Çok mutlu oldum. Farklı organizasyonlar olmuştu ama bu kez hepsi bir arada oldu. Hem kumpas hem de terör kurbanları şehitleri bir arada oldu. Kurumların, derneklerin hassasiyet gösterip unutmamaları çok önemli. Yarışmanın bayrak konulu olması ayrıca dikkat çekici. Kumpas davalarıyla yakınlarımız hayatını kaybetti, geleceğimizi karartılar. Belki Cem Murat, Ali hayatta olacaktı. Farklı yaşantılarımız olacaktı. Bunların olması bize acı veriyor. Bir yandan acı derinleşiyor ama böyle yakınlarımızın isimlerinin yaşaması içimizi rahatlatıyor."

DHA