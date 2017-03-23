Bayramda işlenen cinayette 2 kişiye mübebet hapis istemi

BURSA'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde kurban bayramının 1'inci günü akraba ziyaretine gitmekte olan daha önce tartıştığı 26 yaşındaki Barış Kösa'nın aracına pompalı tüfekle ateş ederek, Barış Kösa'nın ölümüne eşi Eda'nın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen 26 yaşındaki Ali Artuk ile 28 yaşındaki arkadaşı Kürşat Gürsel hakkındaki iddianeme hazırlandı. Sanıklar hakkında, 'Kasten adam öldürmek' suçundan Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kız kardeşi Büşra Kösa'da, İstanbul'daki ünlü eğlence merkezi Reiana'ya yapılan saldırıda ölen Barış Kösa cinayeti ile ilgili yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.

Mustafakemalpaşa İlçesi'nde, geçen kurban bayramının ilk günü olan 12 Eylül 2016 tarihinde işlenen cinayette, ilçede oto alım satımı yapan Barış Kösa, yeni evlendiği eşi Eda ile birlikte bayram ziyareti için kulandığı 16 EID 62 plakalı otomobil ile akrabalarına giderken, daha önceden arkadaşından karşılıksız 5 bin lira istediği için çalıştığı büfeye gidip tartıştığı Ali Artuk'un silahlı saldırısına uğradı. Artuk'un kullandığı pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Kösa çiftinin isabet etti. Olay sonrası kontrolden çıkan otomobil İsmail Balkan ve Sadettin Ay'ı hafif yaraladıktan sonra internet kafeye çarparak durdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Barış Kösa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olay sonrası Ali Artuk ve kendisine yardım eden Kürşat Gürsel'i gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.

Cinayet ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede cinayetin, Barış Kösa'nın, arkadaşı Semih Kara'dan 5 bin lira karşılıksız para isteyen Ali Artuk'un büfesine gidip burada, "Sen arkadaşımdan para isteyemezsin. Bu büfede sana içki sattırmam" diyerek Artuk ile tartdışıp arkadaşı olan Kürşat Gürsel ile kavga ettiği, bunu gurur meselesi yapan Artuk'un ise olay günü arkadaşı Kürşat Gürsel'in yardımı ile Barış Kösa'nın aracına ateş ettiği belirtildi. Dava ile ilgili yargılamaya nisan ayında başlanması bekleniyor.

KIZ KARDEŞİNE REINA SALDIRISINDA ÖLDÜ

Bu arada, eşi Eda ile birlikte bayram günü akrabalarını ziyarete giderken uğradığı pompalı tüfek saldırısında yaşamını yitiren Barış Kösa'nın kız kardeşi olan 19 yaşındaki Büşra Kösa'nın, yılbaşı gecesi İstanbul'daki ünlü eğlence merkezi Reina'ya yapılan terör saldırısında yaşamını yitirdi. Büşra Kösa, İstanbul'da düzenlenen tören ile toprağa verilmlişti.

DHA