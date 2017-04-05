Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal girişimi davası (2)

Hayati KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, 1 kişinin şehit olduğu ve 16 kişinin de yaralandığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nü işgal girişimiyle ilgili 18'i rütbeli 58 askerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutuksuz yargılanan 18 sanık savunma yaptı. Duruşma yarına ertelendi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda yapılan duruşmaya 18 tutuklu, 11 tutuksuz sanık katıldı. Olayda yaşamını yitiren Ümit Yolcu'nun ağabeyi Aydın Yolcu ve bir kısım müştekiler avukatı Necip Kibar ile maliye hazinesi adına Avukat Hatice Emre duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların yakınları izleyici olarak katıldı. Tutuksuz yargılanan bazı sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"ÇEVİK KUVVETE ÜÇ TANK İLE GİTTİK"

Tutuksuz yargılanan er Abdullah Çan, SEGBİS aracılığyla yaptığı savunmasında, komutanlarının kendilerine çevik kuvvete saldırı yapılacağı şeklinde bilgi verdiğini belirterek, "Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne 3 tank ve askeri araçlarla gittik. Her kapıya bir tank yerleştirildi. Komutan Serhat Şen, bizi orada kapılara dağıttı. 'Kimseyi yaklaştırmayın' dedi. Biz de görevimizi yapmak için dağıldık. Polisi orada görüyorduk ama ne olduğunu anlayamamıştık. 22 yaşındayım darbenin ne olduğunu da bilmiyorum. Hayatımda darbe görmedim. Vatandaşlardan tepki gördük. Yaşanan olayları görmedim ancek silah sesleri duydum. Komutanlardan Kadir Yıldız, polise 'sizi buradan çıkartmam, müdürünüz gelsin' gibi konuşuyordu. Tankın namlusu polis kapısına doğru bakıyordu. Halk gelip 'genelkurmay başkanınız rehin alındı. Siz ne yapıyorsunuz' dedi. Biz, polise yardıma gittiğimizi sanıyorduk, polis bize yardım ediyordu. Şaşırdım kaldım. Polis abilerimiz bize anlattıktan sonra darbe olduğunu anladık" dedi.

"SİLAHI POLİSE VEREREK TESLİM OLDUM"

Tutuksuz yargılanan er Ercan Üçgöl ise SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadesinde, Yarbay Kadir Yıldız'ın çevik kuvvetteki polislere yardıma gideceklerini söylediğini belirterek “Biz çevik kuvvetin oraya vardıktan bir süre sonra halk toplanarak bize tepki gösteriyordu. Polis 'bize darbe yapıyorsunuz' deyince ben de silahımı polise vererek teslim oldum. Herhangi bir olaya karışmadım" dedi.

"SİLAH PATLADI ADAM YERE DÜŞTÜ"

SEGBİS aracılığıyla ifade veren tutuksuz sanıklardan Eyüp Kayar "Yarbay Kadir Yıldız'ın 'Sıkıyönetim ilan edildi' sözlerini duydum. Fakat tam olarak ne söylediğini anımsamıyorum. Kadir Yıldız'ı tankın üstünde gördüm, konuşma yapıyordu. Orada 'evlerinize gidin, sizin teminatınız için böylesi daha iyi" diyordu. Bir vatandaş da aracın üstüne çıkmaya çalıştı. O sırada bir kargaşa oldu ve silah patladı, adam yere düştü. Olay yaklaşık beş adım kadar yakınımda gerçekleşti" dedi.

Tutuksuz yargılanan erler Bilal Yakışma, Ercan Üçgör, Ercan Oruç, Yunus Oğuz, Eyüp Kayar, Abdullah Çan, İsmail Akkılıç, Bekir Tutar, Hüsnü Arslan, Mevlüt Yıldız, Emre Kahraman SEGBİS aracılığıyla savunmalarını tamamladılar. Duruşmada salonunda hazır bulunan tutuksuz yargılanan erlerden İbrahim Şahin, İbrahim Düzgüner, Mustafa Dikbaş, Nurettin Bülbül, Ömer Han Atilla, Kamil Çetin ve Kemal İspir'in savunmaları tamamladı. Sanıklar üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek verilen emir doğrultusunda araçlara bindirilerek polise yardım etmek amacıyla çevik kuvvete götürüldüklerini ifade ettiler. Diğer sanıkların savunmalarını yapması için duruşma yarına ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 273 sayfalık iddianamede, çevik kuvvet önünde şehit edilen Ümit Yolcu maktül, Birol Tarlacı adlı vatandaş mağdur, 15 kişi ise müşteki olarak yer alıyor. İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarının stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları hedef aldıkları, bunlardan birinin de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü olduğu belirtiliyor. İddianamede, 18'si tutuklu 58 asker hakkında, "Türkiye Büyük Millet Meclisini ve hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Yine tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şehit Ümit Yolcu'nun öldürülmesi ve 16 kişinin de yaralanması olaylarına ilişkin ise bazı askerler hakkında, "Kasten öldürme, yaralama ve tehdit" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezaları isteniyor.

DHA