Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal girişimi davası (2)

Hayati KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 1 kişinin şehit olduğu ve 16 kişinin de yaralandığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nü işgal girişimiyle ilgili 18'i rütbeli 58 askerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması tutuklu yargılanan sanıkların savunmalarını yapmasıyla devam ediyor.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda yapılan dördüncü duruşmaya 18 tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz yargılanan erler duruşmaya gelmedi. Olayda yaşamını yitiren Ümit Yolcu'nun ağabeyi Aydın Yolcu ve avukatı Necip Kibar duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların yakınları izleyici olarak katıldı.

'KAHRAMAN OLACAĞIZ DİYE HERKESTE BİR COŞKU VARDI'

Tutuklu sanıklardan Ercan Şen sözleşmeli uzman erbaş olduğunu belirterek, 'FETÖ üyesi değilim. Eylemlerimden anlaşılacağı üzere darbe amacıyla hareket etmedim. Üstlerimiz bize İstanbul'da terör eylemi beklendiği yönünde bilgiler verdi. Bu yüzden kışlada yapılan hazırlıklardan şüphelenmedim. 'Bomba yüklü araca müdahale edeceğiz' diye kışladan çıkarıldık. 'Bombalı araç yakalayacağız. Kahraman olacağız ' diye herkeste bir coşku vardı. 18 yıllık askerim. Başta Yusuf Sarı olmak üzere bizi darbeye teşebbüs ettirenlerden şikayetçiyim' dedi.

'BÖYLE BİR EMİR DUYMADIM'

Tutuklu sanıklardan Yücel Üstün de 17 yıllık uzman olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını belirterek “Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gittiğimizde Yusuf Sarı'nin polislere 'binayı boşaltın, silahlarınızı teslim edin' dediğini duydum. Askerlere silahlarını doldurmaları yönünde emir verdiğini hatırlamıyorum, böyle bir emir duymadım. FETÖ terör örgütü ile bir bağlantım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.

'3 ŞARJÖR MÜHİMMAT VERDİ'

Tutuklu sanık Mehmet Ali Çelikkaya ise, cep telefonuna daha önce 3. Kolordudan 'Eylem ikazı mesajı' geldiğini belirterek, '15 Temmuz'da komutanımız Yusuf Sarı 'Bombalı eylem olacak' diye 3 şarjör mühimmat verdi. Araçlara bindik. Mahmutbey'e doğru yola çıktık. Ancak 'Düşmanın nereden geleceği belli olmaz' diyerek Bayrampaşa istikametine çevirdi. Bayrampaşa Çevik Kuvvet'in önüne vardığımızda Yusuf albay kapıdaki polisi 'Amiriniz kim rütbeliniz kim' dedi. Polis ise, A kapısında olduğunu söyledi. A kapısına gittik. Bu arada uzman Ümit Akçay gelerek Yusuf albayın 'Silah doldurun' emri verdiğini söyledi. Ancak ben dolum yapmadım. Çevik kuvvetin içine girdik. Yusuf albay, emniyet müdürüne 'sıkıyönetim ilan edildi. Bize tabi olacaksınız' dedi. Emniyet müdürü 'Bize mi ateş edeceksiniz' dedi. Yusuf albay ise 'Hayır sizinle sorunumuz yok. Gerekirse ateş ederiz' dedi. Bir süre emniyet müdürü ile sohbet ettiler. Ben emirleri yerine getirdim' dedi.

'EMRİ YERİNE GETİRMEK İÇİN ÇİĞ TAVUK YEDİM'

Mahkeme başkanı Hulusi Pur sanık astsubaya 'Peki sıkıyönetim ilan edildiğini duyduğunda neden kanunsuz emri uyguladın Neden teslim olmadın Darbeci değilsen karşı tarafa geç polise teslim ol' dedi.

Sanık astsubay Çelikkaya ise, 'Ben özel askeri eğitim aldım. Emre karşı gelemem. Eğitim sırasında emirle çiğ tavuk yedim. Emirle içtima alanında kafamıza silah dayayıp tetik düşürdük özel yetiştirildim' dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı 'Komutan 'şu mahkeme salonundakileri tara' dese tarar mısın' dedi. Sanık Çelikkaya '15 Temmuz'dan önce olsa, terör eylemi olsa emri yerine getirir tarardım. Ben böyle eğitim aldım. Ama şimdi babam emir verse yapmam' dedi.

Mahkeme başkanı ise 'Albay Yusuf Sarı seni iyi seçmiş' dedi.

40'ı tutuklu 55 sanığın savunması tamamlandı. Mahkeme başkanı duruşmanın bu gün tamamlanamayacağını belirterek, tutuklu sanıklar Yusuf Sarı, Kadir Yıldız ve Burak Koç'un savunmasını almadı. Duruşma sanıkların avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 273 sayfalık iddianamede, çevik kuvvet önünde şehit edilen Ümit Yolcu maktül, Birol Tarlacı adlı vatandaş mağdur, 15 kişi ise müşteki olarak yer alıyor. İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarının stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları hedef aldıkları, bunlardan birinin de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü olduğu belirtiliyor. İddianamede, 18'si tutuklu 58 asker hakkında, 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ve hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Yine tüm şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şehit Ümit Yolcu'nun öldürülmesi ve 16 kişinin de yaralanması olaylarına ilişkin ise bazı askerler hakkında, 'Kasten öldürme, yaralama ve tehdit' suçlarından da değişik oranlarda hapis cezaları isteniyor.

DHA