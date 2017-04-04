Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal girişimi davası (3)

Hayati KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, 1 kişinin şehit olduğu ve 16 kişinin de yaralandığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nü işgal girişimiyle ilgili 18'i rütbeli 58 askerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı ilk duruşmada 19 sanığın savunması tamamlandı. Duruşma yarına ertelendi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda yapılan duruşmaya 18 tutuklu, 16 tutuksuz sanık katıldı. İşgal girişiminde yaralanan Mehmet Ayar, olayda yaşamını yetiren Ümit Yolcu'nun ağabeyi Aydın Yolcu ve avukatı ile Başbakanlık adına 1 avukat duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların yakınları izleyici olarak katıldı. Tutuksuz yargılanan bazı sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

"BOĞUŞMA SIRASINDA SİLAH ATEŞ ALDI"

Tutuksuz yargılanan Ebubekir Can SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadesinde, tutuklu sanıklardan Kurmay Albay Yusuf Sarı'nın kışla içindeki şoförü olduğunu belirterek "Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gittiğimizden bir süre sonra vatandaşlar toplanarak bize tepki göstermeye başladı. Bir ara Yarbay Kadir Yıldız tankın üzerindeydi. vatandaşlar da tankın üzerine çıktı. Yıldız'ın elindeki silahı almaya çalıştılar. Boğuşma sırasında Kadir Yıldız da vermemek için silaha sarıldı. Bu boğuşma sırasında silah ateş aldı ve orada bir kişi vuruldu. Vurulduktan sonra halk daha da öfkelendi. Ben B kapısına doğru giderek teslim oldum" dedi.

"BİR KİŞİ VURULDU"

SEGBİS aracılığıyla ifade veren tutuksuz sanık Hüseyin Mert, "Çevik kuvvet önünde kalabalık halk toplanmıştı. Yarbay Kadir Yıldız tankın üzerine çıktı. Megafonu eline aldı "Sevgili halkım sıkıyönetim ilan edilmiştir burayı terk edin" şeklinde konuşma yaptı. Havaya ateş etti. Bu sırada 3 vatandaş tankın üzerine çıktı. Kadir Yıldız'la aralarında boğuşma oldu. Bu sırada silah ateş aldı. Bir kişi orada vuruldu. O onda ben ağlamaya başladım halk üstümüze geliyordu. Ben diğer kapıya kaçtım. Vurulan beyaz atletli 45 yaşlarında biriydi." dedi.

"CEBİME PARA SIKIŞTIRANLAR OLDU"

Kadir Yıldız'ın elindeki telefonla sürekli oynadığını ve WhatsApp'tan görüştüğünü, kiminle ne görüştüğünü bilmediğini belirten Hüseyin Mert ifadesinde, “Halk bizi bilgilendirdiğinde darbeden haberimiz oldu. 'siz ne yapıyorsunuz. Siz buraya vatan görevi yapmaya geldiniz. Halka darbe yapılır mı' diyorlardı. Hatta cebime para sıkıştıranlar oldu 'git kendine sivil elbise al evine git, tutuklayacaklar sizi' diyorlardı. O ana kadar biz hiçbir şeyin farkında değildik" dedi. Sanık Hüseyin Mert bir kısım sanık avukatının sorusu üzerine, "Kimseden 'ateş edin' ya da 'ateş etmeyin' emrini duymadım" şeklinde cevap verdi.

"SIRA DIŞI OLAYLAR YAŞANDI"

Yarbay Kadir Yıldız'ın şoförü olduğunu söyleyen Telat Yasin Özen, "11-12-13 Temmuz tarihlerinde NATO toplantısı için yurt dışında olan Kadir Yıldız, 14 Temmuz Perşembe günü geldi. 15 Temmuz günü bir silahın kaybolduğu ve bu nedenle kimsenin giriş-çıkış yapmamasının istedi. Kurmay başkanın odasında bazı komutanlarla toplantı yaptı. Toplantıya katılan komutanlar telefonlarını dışarıda bıraktı. Normalde komutanların çay servislerini biz askerler yapıyorduk ama o gün o toplantıda Fatih yarbay çıkıp kapıda çayları o alıyordu. Bizi içeri sokmadılar.

Akşama kadar sıra dışı olaylar yaşandı. Yarbay Kadir Yıldız, gayet rahat bir şekilde yanımıza gelerek. Silahı bulup bulmadığımızı sordu. 'Çöplere bakın oralarda mıdır' dedi. Aradan yarım saat geçti ve 'çöp kutusunda silah bulundu.' dedi ve gitti. Saat 19.00'dan sonra tabura geri geldi. Bana 'çelik yelek ve başlık al, aracın başına git' dedi. Ortalık çok hareketliydi" dedi.

"CEPHANELER BOL KESEDEN DAĞITILDI"

Normalde nöbetlere bile mermisiz gittiklerini belirten Özen, “Akşam garajlar bölgesinde hareketlilik oldu. Cephaneler bol keseden dağıtıldı. Ben bile hücum yeleğine 4, silahıma da bir şarjör aldım. Ondan sonra çevik kuvvetin olduğu yere hareket ettik. Çevik kuvvetin önüne vardığımızda rütbeli bir kadın polis bizi karşıladı. Kadir Yıldız söz konusu rütbeli polis kadınla tokalaştı. 'Olağanüstü hal ilan edildi. TSK yönetme el koydu. Hayırlı olsun' dedi. Sanıklardan Kurmay Albay Yusuf Sarı da çevik kuvvetin önüne gelir gelmez çok sinirli bir şekilde polislere, 'Müdürünüzü çağırın, bize tabi olun' gibi şeyler söyledi. Bu sırada halk kalabalıklaştı. 'buradan gidin' diyerek Kadir yarbayın botunu öpenler vardı. Yarbay Kadir Yıldız bana 'havaya silahla ateş et' emrini verdi. Ben havaya ateş etmedim. Sonra bana 'Yasin silahı ver' dedi. Çok sinirliydi. Silahı kendisine verdim. Ortada hiçbir sebep yokken ve toplanan halktan henüz bir tepki gelmemişken havaya 3-4 el ateş etti. Havaya ateş edince halk tepki gösterdi. Birkaç kişi tanka çıktı ve boğuşma esnasında silah ateş aldı, bir kişi vuruldu. Bunu görüce psikolojim bozuldu, ağlamaya başladım. Kadir Yıldız'a 'neler oluyor' diye sordum. Gitmemizi istedim. Yıldız da 'Ölmek var dönmek yok, gerekirse şehadet şerbetini burada içeceğiz' dedi. Anormal tavırlar sergilemeye başladı, beni de vuracağından korktum. Sonra gidip sivil halka teslim olacağımı söyledim. Koridor oluşturdular çevik kuvvetin içerisine girip teslim oldum" dedi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Duruşmada, tutuksuz yargılanan erler Arda Koç, Atakan Öztürk, Aydın Dikmen, Cengizhan Selçuk, Bayram Çun, Ebubekir Canoğlu, Sinan Yalçın, Musa Çalışan, Soner Özdinç, Ersen Mergen, Hüseyin Mert, Hasan Hüseyin Özel, Emrah Şama, Yakup Ebem, Telat Yasin Özen, Murat Ersen Genç, Serdar Kurt, Murat Dönmez ve Erdal Göymen'in savunması tamamlandı. Diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşma yarına ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 273 sayfalık iddianamede, çevik kuvvet önünde şehit edilen Ümit Yolcu maktül, Birol Tarlacı adlı vatandaş mağdur, 15 kişi ise müşteki olarak yer alıyor. İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarının stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları hedef aldıkları, bunlardan birinin de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü olduğu belirtiliyor. İddianamede, 18'si tutuklu 58 asker hakkında, "Türkiye Büyük Millet Meclisini ve hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Yine tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şehit Ümit Yolcu'nun öldürülmesi ve 16 kişinin de yaralanması olaylarına ilişkin ise bazı askerler hakkında, "Kasten öldürme, yaralama ve tehdit" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezaları isteniyor.

DHA