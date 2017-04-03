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İstanbul Haberi: Bayrampaşa'da kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

Bayrampaşa'da kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi
11:413 Nisan 2017
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Bayrampaşa'da kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi
Bayrampaşa'da kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

BAYRAMPAŞA'da kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Yenidoğan ve Yıldırım Mahalleleri'ndeki 2 işyerinde çok sayıda ruhsatsız ve faturasız tabanca bulunduğu yönünde ihbar geldi.
Polis ekipleri adreslere yaptığı baskınlarda 2'si kurusıkıdan bozma toplam 4 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 27 namlu, çeşitli tabanca mekanizmalarıyla kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi. Polis ekipleri H.S.(29), O.C.K.(23) ve A.Ş.(24) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

DHA

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