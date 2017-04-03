Bayrampaşa'da kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

BAYRAMPAŞA'da kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Yenidoğan ve Yıldırım Mahalleleri'ndeki 2 işyerinde çok sayıda ruhsatsız ve faturasız tabanca bulunduğu yönünde ihbar geldi.

Polis ekipleri adreslere yaptığı baskınlarda 2'si kurusıkıdan bozma toplam 4 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 27 namlu, çeşitli tabanca mekanizmalarıyla kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi. Polis ekipleri H.S.(29), O.C.K.(23) ve A.Ş.(24) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

DHA