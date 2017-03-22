Bayrampaşa'da minibüsün çarptığı yaya öldü

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)BAYRAMPAŞA'da servis minibüsünün çarptığı 30 yaşlarındaki bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Fethi Kaya yönetimindeki 34 GD 4046 servis minibüsü, O3 Karayolu'ndan İstoç istikametine giderken, Gaziosmanpaşa Sapağı yakınındaki üst geçidin altında bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya, ağır yaralandı. Kaya'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yayanın öldüğünü belirledi. Üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Basın mensuplarının soruları üzerine Fethi Kaya, "Abi ben köprüden taş koptu zannettim, başka bir şey görmedim. Ben sol şeritte ilerlerken ön tampona vurdu. Biraz ileride durdum, gelip baktım. Arkadaşlar öldüğünü söyledi." dedi.

Fethi Kaya, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen trafik, çalışmaların ardından normale döndü.

DHA