Bayrampaşa'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Tem bağlantı yolu Aksaray istikameti Bayrampaşa ayrımını geçtikten sonra meydana gelen motosiklet kazasında sürücü bariyerlere çarparak yaralandı.

Kaza, Tem bağlantı yolu Aksaray istikameti Bayrampaşa ayrımını geçtikten sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FE 0376 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih Yayla (21), seyir halindeyken iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yayla, bariyerlerin arasına düşerek yaralandı. Yoldan geçen sürücüler yaralının yardıma koşarken, bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada yoldan geçen diğer motosiklet sürücülerinin de yardıma koştuğu görüldü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine geldi. Motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.

DHA