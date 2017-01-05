Baz istasyonuna tepki : 4 kişi yaralandı

ÇORUM’daki baz istasyonu kurma çalışmalarında mahalleli ile mülk sahibi arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Çorum’un Bahçelievler Mahallesi İpekli Evler 5'inci Sokak'ta bir firmaya ait baz istasyonu kurulması için mülk sahibi ile anlaşma yapıldı. Mahallelerine baz istasyonu kurulmasını istemeyen vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi. Bir süre ara verilen çalışmaların ardından GSM şirketi bugün yeniden mahalledeki çalışmalara başlaması üzerine, bir grup mahalleli yeniden bir araya geldi.

Çalışmanın yapıldığı alana gelen mahallelinin tepkisi üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bu sırada evinin bahçesini GSM operatörüne kiralayan Fatih Ö. ile mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 60 yaşındaki Haydar Demir ile Fatih Ö. arasında başlayan kavgaya, diğer vatandaşlar da katıldı. İddiaya göre bıçaklı kavgaya polis müdahale ederek ayırdı. Kavga sırasında Fatih Ö.’nün burnu kırıldı ve yüzünden yaralandı. Haydar Demir ve 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan 4 kişi sağlık kontrolü ve tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Baz istasyonu çalışmaları bir kez daha durduruldu. Çevik kuvvet ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

DHA