Bbp Genel Başkanı Mustafa Destici: “Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var" dedi.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Destici, Türkiye'nin savunmasında önemli yeri olan, ecdadın gözü gibi esirgediği ve farklı konseptlerle koruduğu Çanakkale Boğazı'nın, 102 yıl önce emperyalistler tarafından geçilmek istendiğini ifade etti.

Destici “Emperyalizmin bugün de benzer saldırılar içerisinde olduğu gerçeğini hatırdan çıkarmamalıyız. Çanakkale bizim ruhumuz, Bedri’miz ve güç kaynağımızdır. Millet olarak bu ruha her zaman ihtiyacımız vardır” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, düşmanın dün silahlarıyla ve askerleriyle yapamadıklarından daha fazlasını, bugün kültür emperyalizmi ve ekonomik istilayla gerçekleştirmeye çalıştığını belirterek, "Tarihi iyi bilmezsek, tarih tekerrür eder” diye konuştu.

Destici, “Allah, peygamber, din, vatan ve millet düşmanları şunu iyi bilsinler ki; Büyük Birlik Hareketi'nin yürütücüleri ve müdavimleri olan bizler milletimizi, devletimizi, cumhuriyetimizi ve değerlerimizi korumak uğrunda asla atalet içinde olmayacağız. Kutsal değerlerimizi yaşayacak ve yaşatma mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Asla taviz vermeyeceğiz ve başaracağız” şeklinde konuştu.

‘Allah bizi Çanakkale Ruhu’ndan ayırmasın’ diyen Destici mesajına şöyle devam etti: “Bu zaferin şeref payı ne şunun, ne bunun, tamamen aziz Türk milletinindir. Çanakkale’de bir hesap-kitap uzmanlığı yoktur; o, ölüm-kalım savaşı veren bir milletin, ‘kalım’dan ziyade ‘ölüm’e ayarlı bir şahlanışının eseridir. Bu destansı eserin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Dün Çanakkale’de yedi düvele karşı nasıl direnmişsek, bugün de bölenlere, böldürenlere ve her türlü emperyalist planlara karşı yine yiğitçe direneceğiz. Bize düşen görev bugünlere gelmemiz için canları pahasına savaşıp bu topraklara kanlarını döken şehitlerimizi yâd etmek ve onları asla unutmamak ve gelecek nesillere bu kahramanlıkların anlatılmasını sağlamaktır. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi hürmet ve rahmetle yâd ediyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

DHA