BBP Sivas İl Başkanlığı'ndan referandum açıklaması

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Genel Merkez'in aldığı 'Evet' kararıyla ilgili il yönetimi ile değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra görüş açıklayacaklarını söyledi. Bulut, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan Destci'nin kararını eleştiren paylaşımların, kendileriyle ilgisi olmadığını söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, partisinin 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'evet' diyeceğini açıklamasının ardından BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, il yönetimi ile verilen kararı değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra açıklayacaklarını söyledi. Genel Başkan Destici'nin açıklaması sonrası, sosyal medyada BBP Sivas adı ile yapılan ve 'Evet' kararını eleştiren ve genel başkanı yok hükmünde gösteren paylaşımlarla il başkanlığının ilgisinin bulunmadığını dile getirdi.

Partisinin genel merkezinin verdiği referandum kararı hakkında il yönetimi ve partilileriyle değerlendirme yapacaklarını söyleyen İl Başkanı Uğur Bulut, "Genel merkezimiz referandumla ilgili böyle bir açıklama yaptı. Biz il başkanlığı olarak arkadaşlarımıza mesaj yoluyla bir değerlendirme toplantısı yapacağımızı söyledik. Genel merkezin yaptığı açıklamayı yönetim kurulu ve tüm teşkilatlarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bugün kendilerinin açıklama yapması üzerine 'BBPSivas' adlı bir Twitter hesabından il teşkilatımızın görüşüymüş gibi sanal ortamda bizim adımıza bir söylem yayıldı. Biz bununla ilgili yasal işlemi başlattık. Partimizin il başkanlığının görüşü belli olmasına rağmen genel merkez böyle bir açıklama yaptı. Fakat biz arkadaşlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize tüm baskılara rağmen bu süreçte BBP'de yöneticilik yapmış kardeşlerimize önem verdiğimizden dolayı değerlendirme toplantısı yapacağız. BBPSivas adlı Twitter hesabından yapılan açıklama bana ait değildir. Bunu art niyetli buluyorum. Twitter hesabının kime ait olduğunu bilmiyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracağız. Arkadaşlarımızın, partililerimizin görüşü bizim için önemlidir" ifadelerini kullandı.

DHA