BBP'li Destici: Yeni İstiklal Mücadelesi vermenin eşiğindeyiz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Son bir ay içerisinde devletimiz, milletimiz, ülkemiz ve ülke insanımız bu hain, kahpe alçak terör saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Bu saldırıları gerçekleştiren terör örgütlerini ve arkasındaki güçleri lanetliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yeni İstiklal Mücadelesi vermenin eşiğindeyiz" dedi.

BBP’nin Genel Başkanı devletinin ve milletinin zarar göreceği bir bilgiyi asla paylaşmaz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi yeni İstiklal Mücadelesi vermenin eşiğindeyiz" dedi.

Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi basın toplantısı düzenleyen Mustafa Destici, ülkenin çok zor günlerden geçtiğini ifade etti. Yeni İstiklal Mücadelesi vermenin eşiğinde olduklarını belirten Destici, "Çünkü Türkiye’nin her tarafı içeriden ve dışarıdan küresel emperyalist güçlerin kuşatması altında. Fiili olarak terör hadiseleriyle karşı karşıyayız. Askerimiz, polisimiz şehit oluyor. Sivil vatandaşlarımız can veriyor. Son bir ay içerisinde devletimiz, milletimiz, ülkemiz ve ülke insanımız bu hain, kahpe alçak terör saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Bu saldırıları gerçekleştiren terör örgütlerini ve arkasındaki güçleri lanetliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yeni İstiklal Mücadelesi vermenin eşiğindeyiz" dedi.

BU MİLLETİN KAHRAMANI BİTMEZ

Konuşmasının devamında, "Bu milletin kahramanı bitmez" diyen Destici, "Bu millet beşikten mezara kadar tüm insanlarıyla, genciyle, yaşlısıyla her dönemde kahramanlık timsali vermiş ve ihtiyaç olduğu her dönemde kahramanlar çıkartmış kahraman millettir. Milletimizin şanlı tarihi kahramanlık mücadeleleriyle doludur. Vatanı, milleti ve devleti için canını çekinmeden veren kahramanlarla doludur. Bu kahramanlardan en sonuncusu da İzmir’deki hain ve kahpe saldırının önüne büyük bir abide gibi duran kahraman şehidimiz Fethi Sekin olmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum dedi. Türkiye için şuanda en büyük tehlike hain ve katil PKK terör örgütü ve onların uzantıları olduğunu çok açık ve net bir şekilde görmekteyiz" dedi.

Destici, hafta içinde yaptığı basın toplantısında, PKK terör örgütünün özellikle şuanda Suriye’nin ve Irak’ın Kuzeyinde büyük bir hazırlık yaptığını 50 bine varan askeri silahlı terörist grubunun güç oluşturduğunu, bunların şuanda eğitim aldıklarını ve o bölgede işleri bittikten sonra hedeflerinin açık ve net bir şekilde Türkiye olduğunu ifade ettiğini de hatırlattı. Destici, "Bu bilgileri sadece kamuoyu ile paylaşmadım. Bu bilgileri devletimizin yetkilileriyle paylaşarak gerekli önlemlerin ve tedbirlerin alınmasını da istedik" dedi.

Destici, Başbakan'ın dün Irak başbakanı ile birlikte ortak yapılan basın açıklamasında Türk askerinin Başika'dan çekileceği gibi bir mesaj verildiğini hatırlatırken, "Eğer bu doğruysa bu kabul edilemez diye konuştu.

DHA