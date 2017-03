BBP'li Şenliler: Hayır tercihinde olanlar da memleketin evladı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, referandum sürecinde 'evet' oyu verme kararı aldıklarını belirtirken, "Hayır tercihinde olanlar da, evet tercihinde bulunanlar da bu memleketin evlatlarıdır. Herkesin tercihine saygı duyulmalıdır. Karşıt tercih sahiplerine şiddet ve baskı asla kabul edilemez" dedi.

Yozgat 'taki bürosunda açıklamada bulunan Selahattin Şenliler yaptığı açıklamada, "Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak esas olan ülke, memleket ise gerisi teferruattır ve kararımız da evettir. Referandum sonucu ne olursa olsun, Türkiye her sahada büyük bir yenilenme ve reform çağını başlatmak zorundadır. Ayrıca terörle mücadele asla taviz verilmemeli, ekonomik olarak ülkemizin güçlenmesini sağlamak için her türlü girişimin önü açılmalıdır. Yine sonuç ne olursa olsun Türkiye 2019 seçimlerine kadar iki yıllık sürecin bir saniyesini bile boş geçirmemeli, demokrasiyi güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü tesis ettirmek, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlamak için her türlü yasal düzenlemeleri hayata geçirmelidir” diye konuştu.

DHA