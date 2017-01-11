Bebe ve çocuk modasının kalbi Bursa'da atıyor

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle hazırlanan Junioshow Fuarı, kapılarını açtı. Yılın ilk fuarı olan Junioshow’da Ticari Safari Projesi kapsamında da 800’e yakın yabancı iş adamı, Bursa’da sektör temsilcileriyle bir araya geliyor.

BTSO, Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü Bursa’yı fuarcılıkta da merkez haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve BEKSİAD işbirliğiyle BTSO, Bursa’da yılın ilk fuar organizasyonunu da gerçekleştirdi. Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılış töreninde konuşan BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, Junioshow Fuarı’nın bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe faaliyet gösteren Bursalı firmaların ihracatına ve tasarım odaklı büyümesine güç kattığını söyledi.

BURSA, MODA VE TASARIMIN MERKEZİ OLUYOR

Bursalı firmaların Türkiye bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin büyük bir bölümünü karşıladığını ifade eden Remzi Topuk, sektöre yeni bir soluk getiren fuarın bu yıl firma sayısı bakımından yüzde 50’ye yakın bir büyüme ile düzenlendiğini vurguladı. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan Bursa’nın 112'den fazla ülkeye ihracat yaptığını dile getiren Remzi Topuk, kentin BTSO liderliğinde gerçekleştirilen yeni nesil fuarlar, Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari ve UR-GE projeleriyle dış ticarette daha da etkin bir konuma yükseldiğini kaydetti. Meclis Başkanı Topuk, “Bugün de Junioshow kapsamında çok önemli bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 200 firmamız sektörümüzün yurt içindeki bu en önemli buluşmasında yerlerini aldı. Fuar kapsamında ayrıca farklı ülkelerden gelen 800’e yakın yabancı alım heyeti bebe çocuk konfeksiyonu üreticilerimizle bir araya gelecek. Üretimin merkezi Bursa, inşallah modanın ve tasarımın da merkezi haline gelecek” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİKLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Bursa Valisi İzzettin Küçük, 2017 yılına Junioshow Fuarı’yla güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi. 2016 yılındaki tüm olumsuzluklara rağmen Bursa’nın ekonomik olarak büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Vali İzzettin Küçük, “2017 yılı inşallah çok daha iyi bir yıl olacak. İş dünyası temsilcilerimiz endişe etmesinler. Birlik ve beraberlik içerisinde, inançla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Junioshow’un gelişen ve büyüyen bir fuar olduğunu söyledi. Altepe, “Kentimiz, ekonomik olarak Türkiye’nin lokomotifi olmayı sürdürüyor. Otomotiv, makine ve birçok sektörden sonra bebe-çocuk sektörü de şehrimizde değerini yükseltiyor” diye konuştu.

50 FARKLI ÜLKEDEN ALICILAR BURSA’DA

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2017 yılı itibariyle Junioshow’un artık yılda iki kez düzenleneceğini belirtti. Bir sonraki fuar için alanlarını büyütme gayretinde olduklarını da söyleyen Ersözlü, hem BTSO hem de TÜYAP’ın katkılarıyla 50 farklı ülkeden iş adamının fuarda yer aldığını belirtti.

“TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINI GİYDİRİYORUZ”

BEKSİAD Başkanı Halil Atalay, bebe çocuk konfeksiyonu sektör temsilcilerinin ülke gelişiminin aynası olduğunu dile getirerek, “Bizler, Bursamızın ve ülkemizin ticari elçiliğini yapıyoruz. Üretimlerimizi ‘Made in Turkey’ etiketiyle tüm dünya çocuklarına giydiriyor ve Türkiye’nin bu alandaki imajına olumlu katkılar sağlıyoruz” dedi.

‘BARIŞ’I ANLATAN TASARIMLARINA ÖDÜL

Konuşmaların ardından Genç Tasarımcılar Yarışması’nın ödül töreni de gerçekleştirildi. Bu yıl ‘Barışı Hayal Et Sevgiyi Düşle’ temasıyla gerçekleştirilen Genç Tasarımcılar Yarışması’nda 0-1 Yaş Bebek Giyisi Ürünleri Kategorisi, 1-10 Yaş Erkek Çocuk Ürünleri Kategorisi ve 1-10 Yaş Kız Çocuk Ürünleri Kategorisinde dereceye girenlere ödülleri Bursa protokolü tarafından verildi. Yarışmada ‘En İnovatif Ürün’ dalında da ödül verildi.

14 Ocak 2017 Cumartesi akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar kapsamında bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik birçok etkinlik de gerçekleştirilecek.

DHA