Bedenini insanlık için bağışladı

İZMİR'de, kemik iliği rahatsızlığından hayatını kaybeden İnşaat Mühendisi Muzaffer Şahin'in bedeni, kadavra olması için bağışlandı. Uğurlama töreninde eşi Gülsen Şahin, eşinin koca yürekli bir insan olduğunu ve insan sevgisinden dolayı bedeninin bağışlanmasını vasiyet ettiğini söyledi. Törende, Şahin'in damadı Hakkı Çoban da Bach'ın eserini çaldı.

Emekli inşaat mühendisi 86 yaşındaki Muzaffer Şahin, kemik iliği rahatsızlından hayatını kaybetti. Şahin, hayatını kaybetmeden ence ise bedeninin kadavra olması için bağışlanmasını vasiyet etti. Bunun üzerine acılı ailesi de, vasiyeti yerine getirdi ve bedeni kadavra olması için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladı. Bu bağış nedeniyle üniversitede uğurlama töreni düzenlendi. Dekan Vekili Prof Dr. Oğuz Dicle, fakülte yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra Muzaffer Şahin'in eşi Gülsen Şahin, kızları İclal Çoban, Fülay Şahin, Özlem Şahin ile aile yakınları hazır bulundu. Oğuz Dicle, kadavraya en üst düzeyle saygı göstereceklerini söyledi. Ardından Şahin'in eşi Gülsen Şahin'e, teşekkür plaketi verdi.

KOCA YÜREKLİ ADAM

Eşinin ölümüyle büyük üzüntü yaşamasına rağmen metanetli görünen, vasiyetini yerine getiren Gülsen Şahin, '55 yıllık evlilik hayatımızda hep insanları sevdi. Bedenini de insan sevgisinden dolayı bağışladı. Ruhu şad olsun koca yürekli adam' dedi.

Törende Muzaffer Şahin'in kızları ile yakınları da onu anan kısa konuşmalar yaptı. Törende son görevi de, Muzaffer Uğur'un damadı Hakkı Çoban yaptı. Devlet senfoni Orkestrası Viyolonsel sanatçısı olan Hakkı Çoban, Muzaffer Şahin'in diğer vasiyeti uyarınca Bach'ın 'Ave Maria' eserini çaldı. Muzaffer Şahin'in özel ilaçlarla korunacak olan bedeninin tıp öğrencilerinin anatomi derslerinde kullanılacağı açıklandı.

DHA