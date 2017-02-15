Bedensel engelli, inşaatın yanında ölü bulundu

ADANA'da bedensel engelli 39 yaşındaki Mehmet Yaman, inşaat halindeki 11 katlı binanın yanında ölü bulundu.

Merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi'nde inşaat halindeki 11 katlı binanın yanından geçen bir kişi, yerde hareketsiz yatan Mehmet Yaman'ı fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Yaman, ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yaman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülen Yaman'ın intihar mı ettiği yoksa binadan mı düştüğü araştırılıyor.

DHA