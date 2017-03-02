Bekçi, uyuşturucuyla yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta 47 yaşındaki Kazım K., bekçilik yaptığı odun pazarında 976 gram esrarla yakalandı.

Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, odun azarında bekçilik yapan Kazım K.'nın uyuşturucu sattığı ihbarıyla harekete geçti. K.'yı bir süre takibe alan ekipler, daha sonra çalıştığı iş yerine operasyon yaptı. Yapılan aramada odunlar arasına saklanmış teneke içerisinde 13 paket halinde 976 gram esrar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan Kazım K., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA