Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Denizli Haberi: Bekir Bozdağ : Kimin cennete cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez

Bekir Bozdağ : Kimin cennete cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez

18:2910 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Bekir Bozdağ : Kimin cennete cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez
Bekir Bozdağ : Kimin cennete cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Denizli'de trafik kazasında şoförüyle birlikte yaşamını yitiren Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, 'FETÖ'nün tasmalı köpekleri, görev şehidi Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve onun şahsında yargı aleyhine havlamaya başlamışlar. Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper, görevine giderken kazada ölmüştür; Allah indinde şehittir. Şehitler,ölmez, diridir, cennetliktir. Kimin cennete cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez; kimin cennete veya cehenneme gideceğine sadece Allah karar verir.' dedi.

DHA

Başarılı, odaklanabilen, dikkatli ve çok boyutlu düşünebilen çocukların sırrı burada!
Keşfet

Başarılı, odaklanabilen, dikkatli ve çok boyutlu düşünebilen çocukların sırrı burada!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar