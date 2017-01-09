Bekir Bozdağ: Kurtuluş Savaşı yıllarında da anayasa değişikliği olmuştur

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifi üzerine görüşmeler sürerken söz alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şöyle konuştu:

“Bu anayasa değişiklik teklifi bir şahıs meselesi değildir. Bir şahsın Türkiye’de yürütmenin başına gelmesi hiç değildir. Bu esasında memleket meselesidir, Türkiye meselesidir. Milletimizim, devletimizin geleceğiyle yakından alakalıdır. ‘OHAL döneminde anayasa değişikliği görüşülemez. Değişiklikler üzerinde müzakere yapılamaz' mantığını kabul etmek mümkün değil. Çünkü bu gazi meclis, Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği yıllarda, 1921 anayasasını yapmış ve yürürlüğe koymuştur. Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda savaşın arkasında pek çok olumsuzluk olduğu dönemde 1924 anayasasını yapmış, yürürlüğe koymuştur. O gün hiç kimse çıkıp ‘Kurtuluş savaşı var. Şimdi anayasa yapma vakti değil. Önce şu savaşı halledelim sonra ona bakalım’ dememiştir. Bu değişiklik bir rejim değişikliği olarak takdim edilemez. Bu bir rejim değişikliği değil hükümet sistemi değişikliğidir.”

DHA