Belçika Türk Federasyonu: Resmi yazı gelirse programımız iptal edilecek

Brüksel’de Belçika Türk Federasyonu binasında düzenlenen basın toplantısında kendilerine resmi yazı geldiğinde Anvers programının iptal edilip, Belçika genelinde diğer şehirlerde programların devam edeceği bildirildi.

Avrupa’da yaşanan olaylar ve Hollanda-Türkiye arasındaki diplomatik kriz sonrası Belçika’nın Anvers Büyükşehir Belediyesi'nim MHP’nin Belçika’da düzenlediği bir etkinliği yasaklaması üzerine, Belçika Türk Federasyonu basın toplantısı düzenlendi.

Tepkiler nedeniyle belediye yasak getirebilir

Belçika Türk Federasyonu Başkanı Ömer Zararsız “Biz her yıl düzenlediğimiz gibi Çanakkale Şehitlerini anmak için bir program düzenleyeceğimizi bir afişle duyurduk. Anvers teşkilatımız da bu programı kahvaltı şeklinde yapabilir miyiz diye bizden istekte bulundu, biz de kabul ettik. Anvers teşkilatı Türk Spor Kulübü'nde etkinliği düzenleyeceğini duyurduktan sonra, Anvers gazetesinde haber yer alıyor. Almanya ve Hollanda’da yaşanan olaylardan sonra Anvers Belediye Başkanı izin vermeyeceğini Türk Spor Kulübü yetkililerine söylüyor. Biz de kendi teşkilat binamızda düzenleyeceğimizi bildirdik. Bunun üstüne aşırı milliyetçi bir grup Anvers Belediye Başkanına, siz bu programa izin verirseniz, biz de onlara karşı o sokakta protesto yürüyüşü düzenleriz dediklerini açıkladılar. Anvers Belediyesi tarafından bizim Anvers teşkilatının arandığını ve bu programın yapılmasına izin vermediklerini bildirmişler. Biz de resmi yazı gelmediğini bildirdik, yakın zamanda resmi yazı geleceğini bildirdiler. Resmi yazı gelirse programımızı iptal ederiz. Hem Anvers’de yaşayan vatandaşlarımızı düşünerek ve ırkçı grupların eline bir koz vermeyiz. Yazı da gelse yaparız deyip kanuna karşı gelmeyiz. Diğer şehirlerdeki programlarımız devam edecektir. Belçika’da maalesef yanlı ve taraflı davranılıyor. Belçika bir hukuk devleti ve hukuk devleti çerçevesinde normal yasal haklarımızı hiçbir kısıtlama gelmeden kullanmak istiyoruz. Biz Türk Federasyonu olarak, her zaman ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele yapmamıza rağmen, bizi tanımadan, bizi görmeden yapmış oldukları bu tür karamaları da kabul etmiyoruz,” dedi.

(lı)

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– Belçika Türk Federasyonu Başkanı Ömer Zararsız’ın konuşması

DHA